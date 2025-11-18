Врачи РКБ спасли ногу бойцу СВО с помощью уникального штифта с антибиотиком

Фото: Елена Фенина / «Татар-информ»

Врачи РКБ спасли ногу бойцу СВО. Они установили штифт в большеберцовую кость, разработкой которого занимались совместно с КФУ и КГМУ. Аналогов такому штифту в России нет.

Нога у бойца никак не заживала из-за инфекции, которая сидела внутри кости — 1,5 года он проходил с аппаратом Илизарова.

Штифт состоит из титана, и напечатали его в Санкт-Петербурге на 3D-принтере. Внутрь вместе с костным цементом заложили антибиотик, что позволило лекарству проникнуть глубже и ускорить выздоровление пациента.

«Решетчатая структура штифта не просто доставляет антибиотики в очаг инфекции. В отличие от стандартных аналогов, штифт с решетчатой микроструктурой обеспечивает более интенсивное и длительное высвобождение лекарства в костномозговом канале, что позволяет за более короткое время купировать инфекцию, усиливая эффективность лечения и снижая риски рецидивов», – рассказал травматолог-ортопед РКБ отделения травматологии №1 Рашид Шафигулин.

Сегодня бойца выписали. Пока он ходит на костылях. Через три месяца планируется удалить штифт.