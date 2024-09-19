Врачи РКБ сохранили возможность женщине стать мамой, удалив 16 узлов миомы из матки

В Республиканской клинической больнице помогли 41-летней жительнице Набережных Челнов избавиться от множественной миомы и при этом сохранить матку. Об этом рассказали в пресс-службе клиники.

«Женщина очень хотела забеременеть, но у нее выросла множественная миома. Дома ей предлагали только удаление матки вместе с узлами, поэтому она приехала искать помощи в Казани», – рассказали в пресс-службе РКБ.

Операцию провели акушеры-гинекологи больницы Роза Тураева и Ландыш Ахметшина. Медики за два часа удалили 16 миоматозных узлов разного размера.

Фото: Пресс-служба РКБ

Врачи старались ради мечты пациентки, аккуратно удаляли каждый узел, чтобы сохранить матку. В РКБ рассказали, что жизнь пациентки сложилась так, что до 41 года у нее не было возможности даже подумать о детях. Операция прошла успешно и сейчас женщина восстанавливается. Акушеры-гинекологи РКБ теперь очень хотят увидеть свою пациентку в положении, и ждут ее на роды.