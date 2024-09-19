Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Врачи РКБ сохранили возможность женщине стать мамой, удалив 16 узлов миомы из матки
В Республиканской клинической больнице помогли 41-летней жительнице Набережных Челнов избавиться от множественной миомы и при этом сохранить матку. Об этом рассказали в пресс-службе клиники.
«Женщина очень хотела забеременеть, но у нее выросла множественная миома. Дома ей предлагали только удаление матки вместе с узлами, поэтому она приехала искать помощи в Казани», – рассказали в пресс-службе РКБ.
Операцию провели акушеры-гинекологи больницы Роза Тураева и Ландыш Ахметшина. Медики за два часа удалили 16 миоматозных узлов разного размера.
Врачи старались ради мечты пациентки, аккуратно удаляли каждый узел, чтобы сохранить матку. В РКБ рассказали, что жизнь пациентки сложилась так, что до 41 года у нее не было возможности даже подумать о детях. Операция прошла успешно и сейчас женщина восстанавливается. Акушеры-гинекологи РКБ теперь очень хотят увидеть свою пациентку в положении, и ждут ее на роды.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»