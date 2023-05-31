Врачи РКБ шестнадцать раз реанимировали 49-летнего казанца с инфарктом

Команда врачей Республиканской клинической больницы Татарстана спасла жизнь 49-летнему жителю Казани. В процессе медикам пришлось шестнадцать раз реанимировать мужчину. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе клиники.



У жителя Казани две недели назад прихватило сердце, когда он забирал дочку из школы. Заехал в ближайшую клинику – амбулаторию в Песчаных Ковалях. Там ему оказали первую помощь и на карете скорой увезли в РКБ.

Фото: Пресс-служба РКБ Татарстана

«В приемном покое у казанца опустилось давление и пропал ритм, потребовалась реанимация. Медики быстро оказали всю реанимационную помощь и завезли его в операционную», – объяснили в пресс-службе клиники.

Мужчину пришлось реанимировать шестнадцать раз, в том числе во время операции, каждый раз используя дефибриллятор.



Рентгенхирургам удалось поставить два стента, а реаниматологам и кардиологам стабилизировать состояние пациента в течение недели.



На днях мужчину в удовлетворительном состоянии выписали домой.