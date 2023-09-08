Врачи РКБ Татарстана повторно пересадили почку самой возрастной пациентке

В Республиканской клинической больнице Татарстана 70-летней жительнице Рыбно-Слободского района республики повторно сделали трансплантацию почки. На сегодня это самый пожилой пациент с пересаженным органом в Татарстане, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе РКБ.

Проблемы с почками у пациентки начались еще тогда, когда ей было 30 лет. К 54 годам свои почки у нее отказали, тогда женщина решилась на тяжелую операцию по пересадке.

Фото: Пресс-служба РКБ Татарстана

«Почка эта прослужила мне 14 лет, с 2007 года, а потом и она перестала работать. В этом году я решилась на новую трансплантацию», – рассказала пациентка.

По словам докторов, для них это своего рода победа – первая почка прожила почти 15 лет, а вторую пересадили, когда пациентка достигла уже солидного возраста.

«Не часто операцию по пересадке почки делают второй раз, так как это связано с состоянием пациента, состоянием его иммунной системы. А в этом случае мы пересадили почку 70-летней женщине – это отличный результат командной работы», – рассказал врач-уролог отделения пересадки почки Омар Кадыров.

В пресс-службе клиники агентству рассказали, что в этом году в РКБ сделали уже 85 пересадок почки.