Врачи РКБ помогли челнинке, у которой голова приросла к шее из-за рубцов после ожогов

Редкую и сложную операцию по пересадке кожи женщине, у которой голова в буквальном смысле слова приросла к шее, сделал микрохирург РКБ Татарстана Мурад Журавлев. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе клиники.

В марте этого года в руках 43-летней жительницы Набережных Челнов взорвалась зажигалка. Ее в тяжелом состоянии доставили в ожоговое отделение БСМП Набережных Челнов. Три месяца врачи выхаживали женщину, удаляли омертвевшие ткани и пересаживали здоровые ткани с других участков ее тела. Шея женщины зарубцевалась так, что голову «приклеило» к груди.

«Специальным аппаратом – дерматомом – срезается тонкий слой кожи. Лоскут режут так, чтобы ткань была сетчатой структуры. Затем закрывают им пораженные участки. Мы сделали 5 операций по пересадке кожи и направили женщину к коллегам в РКБ, чтобы они помогли с шеей», – объяснил заведующий ожоговым отделением БСМП Набережных Челнов Олег Липатов.

Зарубцевавшееся шея мешала женщине есть и пить – голова постоянно находилась в согнутом состоянии. В РКБ Татарстана микрохирурги и ожоговые хирурги предложили пациентке редкую и сложную операцию – пластику эполетными лоскутами. Проще говоря, пересадили кожные лоскуты с плеч на шею.

«Мы рассекли измененные ткани, аккуратно разогнули голову и отделили сосуды. Далее подобрали размеры лоскутов и как бы развернули лоскуты на сосудистой ножке, чтобы сформировать новую кожу на шее. Операция редкая и очень сложная. И в РКБ мы ее сделали впервые», – отметил травматолог-ортопед, микрохирург Мурад Журавлев.

Операция длилась около пяти часов и прошла успешно. Еще несколько недель все заживало, а пациентка постепенно разрабатывала шею.

Ровно через месяц женщина отправилась домой – процесс приема пищи снова стал для нее комфортным, а боли прошли совсем.