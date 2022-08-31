Врачи РКБ откачали 34-летнего футболиста с инфарктом после игры

Медики Республиканской клинической больницы Татарстана спасли 34-летнего мужчину, у которого инфаркт случился после футбольного матча. Об этом рассказали в пресс-службе РКБ.

Молодой житель Кукморского района выступал за сборную своей организации на любительском чемпионате по футболу на кубок Рината Мухаметшина 21 августа. Отыграв матч 1/4 финала, мужчина сразу же вернулся домой и пожаловался жене на боли в груди.

Футболиста на скорой доставили в кукморскую ЦРБ, диагностировали инфаркт, оказали экстренную помощь и повезли в РКБ.

«У нас мужчину прооперировали – поставили стенты и перевели в отделение реанимации №3. В течение недели его выхаживали кардиологи и реаниматологи, после чего выписали его в удовлетворительном состоянии с направлением в санаторий для дальнейшей реабилитации», – рассказали в пресс-службе клиники.

По словам докторов, мужчину удалось спасти благодаря быстрой и слаженной работе коллег как РКБ, так и Кукморской ЦРБ.