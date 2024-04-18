Врачи РКБ нашли и удалили крохотную опухоль, которая 10 лет мешала женщине жить

Медики Республиканской клинической больницы Татарстана смогли обнаружить и удалить пациентке крохотную инсулиному, из-за которой та падала в обмороки и стремительно набирала вес. Об этом рассказали в пресс-службе РКБ.

Проблемы со здоровьем у женщины начались еще 2014 году. Тогда в свои 59 лет она впервые потеряла сознание – как выяснилось, у женщины резко упал уровень сахара. Найти причину тогда не удалось, все анализы были хорошими. Однако после этого случая женщина начала стремительно набирать вес.

Чуть позже у нее вылезла пупочная грыжа. По словам дочери пациентки, все эти годы они с мамой «ходили по кругу»: женщину госпитализировали на операцию, но вскоре выписывали из-за скачков сахара до нормализации показателей.

«В последние годы обмороки и головокружения участились, а вес с 90 килограммов вырос до 146», – рассказали в пресс-службе РКБ.

В марте дочь записала маму на очередное обследование в частный медицинский центр, но по дороге женщине стало плохо. К счастью, в тот момент они проезжали мимо РКБ.

«Женщину госпитализировали с низким уровнем кислорода и сахара в реанимацию №3. И наконец, во время комплексного обследования у нее обнаружили трехсантиметровую инсулиному. Именно она в течение десяти лет мешала женщине жить», – рассказали в клинике.

Инсулинома – это доброкачественная опухоль, которая вырабатывает инсулин, а уровень сахара из-за этого снижается.

За 4,5 часа команда отделения хирургии №2 удалила часть поджелудочной железы, грыжу размером 10 на 15 сантиметров и крохотную инсулиному. После этого пациентка провела в отделении реанимации №1 целых три недели. Именно столько понадобилось пульмонологам, эндокринологам и кардиологам, чтобы наконец стабилизировать ее состояние. Всего контролировали состояние этой пациентки медики семи отделений РКБ.