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Общество 13 ноября 2026 10:22

Врачи РКБ избавили казанца от болей в тазу с помощью ботокса

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50-летнему казанцу помогли врачи РКБ, избавив его от тазовых болей с помощью ботокса. Об этом сообщает пресс-служба медучреждения.

Мужчина обращался к разным медикам, страдая от болей долгие годы, но именно в РКБ удалось поставить правильный диагноз. Казанец пришел на прием к нейроурологу Анвару Амирову. Ему назначили комплексное лечение хронической тазовой боли: физиотерапию и массаж. Боли сильно уменьшились, но дискомфорт не ушел до конца. Тогда нейроуролог предложил привлечь к работе коллегу — альголога, заведующего отделением рентгенхирургических методов диагностики и лечения №2 Ирека Ахметова.

С помощью дополнительной нейростимуляции нервов врачи нашли участок полового нерва, раздражение которого воспроизводило боль. Затем они выполнили лечебно-диагностическую блокаду ропивакаином.

Через три недели боли к мужчине вернулись. Тогда врачи коллегиально приняли решение применить ботулотоксин. Под контролем УЗИ препарат ввели в область нужного нерва, чтобы заблокировать передачу нервного импульса. После этой процедуры боль и дискомфорт больше не беспокоили пациента.

#РКБ Татарстана #врачи рт #медицина
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