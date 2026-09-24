Фото: пресс-служба РКБ

Врачи РКБ из кишечника мужчины сделали пищевод после того, как тот разорвался. Подобные операции делают лишь в нескольких клиниках во всей России, сообщает пресс-служба больницы.

Год назад житель Алькеевского района РТ Юрий ехал в Казань – забрать жену и ребенка из ДРКБ. В какой-то момент у него начался, как ему показалось, приступ астмы. Мужчина остановился и выпил воды, после чего почувствовал, как вода разливается по всему телу. Спустя несколько минут его вырвало кровью. Тогда Юрий добрался до ближайшей аптеки и попросил вызвать скорую.

«Оказалось, у мужчины разорвался пищевод, случилось нагноение и развился медиастинит – опасное для жизни воспаление жировой ткани средостения», – рассказали в РКБ.

Во время операции пищевод буквально развалился в руках врачей, поэтому Юрию установили две стомы – для питания и для приема слюны, а затем долго выхаживали в реанимации. Спустя 3 месяца мужчину пригласили на операцию по пластике пищевода, однако он не прошел отбор из-за маленького веса. В результате подготовка к операции началась лишь спустя еще 9 месяцев.

Операция длилась порядка семи часов и прошла успешно. Хирурги подобрали подходящий участок прямой кишки, а затем пришили его к желудку и оставшейся части пищевода в шее. Уже спустя неделю пациента перевели в отделение.

«Юрий впервые за год поел и попил. Признался, что мечтал напиться воды, как раньше, весь последний год пища поступала в организм через стому напрямую в желудок. По его словам, еда стала особенно вкусной, а врачи теперь для него ангелы-хранители на всю оставшуюся жизнь», – отмечают в больнице.

В настоящий момент мужчина выписан домой.