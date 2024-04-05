Врачи РКБ из аорты бойца СВО вытащили осколок, который «прятался» более полугода

Осколок снаряда, застрявший в стенке аорты военнослужащего, вытащили врачи Республиканской клинической больницы Татарстана. Об этом сообщили в пресс-службе клиники.

30-летний военнослужащий из Чувашии получил множественные ранения в зоне СВО в августе 2023 года. Произошло это при обстреле в одном из поселков Запорожской области. У бойца были задеты тонкий и толстый кишечник, желудок, сосуды и ткани брюшной области. Его прооперировали еще в Мариуполе, после чего он проходил реабилитацию в нескольких госпиталях. Но один осколок обнаружили чуть позже – он спрятался между аортой и пищеводом.

Фото: Пресс-служба РКБ Татарстана

«Ему повезло, что осколок застрял в стенке аорты. Двинься он хоть на миллиметр, парень бы погиб. У нас работали сразу три бригады врачей – сосудистые хирурги, рентген-хирурги и торакальные хирурги», – рассказал торакальный хирург РКБ Татарстана Константин Шкляев.

Сосудистые хирурги подготовили артерию на бедре, рентген-хирурги ввели специальный баллон, который при необходимости раздувается и перекрывает кровоток в аорте, на случай, если начнется кровотечение. Далее торакальные хирурги через минимальный разрез между ребрами зашли в грудную клетку и выделили участок аорты, где застрял осколок. Специалисты ввели назогастральный зонд в пищевод для того, чтобы локализовать и не повредить его. По данным КТ, торакальные хирурги определили примерное расположение осколка и пальцами осторожно нашли его.

Фото: Пресс-служба РКБ Татарстана

«Если задеть аорту, человек истекает кровью за полторы минуты. Учитывая сложное расположение осколка, мы работали мультидисциплинарной бригадой. Все были готовы к возможному кровотечению, но у нас все получилось ювелирно. Сейчас пациент поправляется и чувствует себя хорошо», – отметил Константин Шкляев.