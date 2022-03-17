Врачи РКБ и Высокой Горы спасли бабушку после разрыва аневризмы брюшной аорты

Врачи Татарстана спасли 83-летнюю женщину с разрывом аневризмы, диаметр которой в четыре раза превышал нормальный размер брюшной аорты. Об этом сообщили в пресс-службе клиники.

Пожилая женщина живет в небольшой деревне в Высокогорском районе Татарстана, сегодня утром ей стало плохо – упало давление, сознание спуталось, появилась слабость. Соседи по участку заметили, что что-то не так, и вызвали скорую помощь. Давление у бабушки на тот момент было уже 70 на 40.

Фельдшеры быстро осмотрели пациентку и увезли ее с подозрением на инфаркт в приемный покой Высокогорской центральной больницы.

«С огромной дозой вазосупрессоров давление доползло до 100 на 60. Бабушку тут же начали обследовать, инфаркт исключили, предположили внутреннее кровотечение. Тут же подняли ее в противошоковую. Пока одни специалисты готовили бабушку к операции, определяли ее группу крови, другие вызвали по санавиации сосудистого хирурга из РКБ Татарстана», – рассказали в пресс-службе республиканской клиники.

Уже через час с момента поступления женщины врач РКБ прибыл в районную больницу, и началась операция.

Как выяснилось, у бабушки разорвалась аневризма длиною 12 сантиметров и диаметром 8 сантиметров. При этом нормальный диаметр брюшной аорты, для сравнения, – 2-2,5 сантиметра максимум. Она потеряла почти 2,5 литра крови.

Фото: Пресс-служба РКБ

«Вся кровь вылилась в забрюшинное пространство, этот факт и экстренно оказанная помощь помогли ей дожить до операции. Операция, которой руководил сосудистый хирург РКБ Максимилиан Владимирович Шубин, шла почти 5 часов», – добавили в РКБ.

В пресс-службе отметили, что такая операция для женщины в таком почтенном возрасте была тяжелой. На место разрыва аневризмы медики установили гофрированный протез, перелили пациентке кровь и перевели в реанимацию.

Фото: пресс-служба РКБ

Сосудистый хирург вернулся в Казань, а команда ЦРБ продолжила выхаживать 83-летнюю бабушку, медики назвали женщину очень «везучей». Сейчас она уже оправилась от операции.

«Этот случай настолько нетипичный, учитывая возраст пациентки и кровотечение, что хирурги планируют заявить его на Республиканский конкурс "Ак чәчәкләр"», – добавили в РКБ.