Врачи РКБ и ДРКБ Татарстана пришили подростку отрубленную топором кисть руки

Врачи ДРКБ и РКБ Татарстана смогли пришить отрубленную топором кисть 17-летнему подростку. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе Детской Республиканской клинической больницы.

Фото: Пресс-служба ДРКБ



Подросток лишился кисти, когда колол дрова. Над спасением руки ребенка работали медики РКБ и ДРКБ. Ему провели три сложнейшие операции.

«Проведены хирургические операции: реплантация кисти, ревизия лучевой артерии, тромблэктомия, некроэктомия ткани», – перечислили в клинике.

В Детской республиканской клинической больницы Татарстана добавили, что к ребенку уже вернулась возможность слегка сжимать пальцы руки.