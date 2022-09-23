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Ру Тат
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Здоровье
23 сентября 2022  10:46
Эвелина Киселёва

Врачи РКБ и ДРКБ Татарстана пришили подростку отрубленную топором кисть руки

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Врачи ДРКБ и РКБ Татарстана смогли пришить отрубленную топором кисть 17-летнему подростку. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе Детской Республиканской клинической больницы.

 

Фото: Пресс-служба ДРКБ


Подросток лишился кисти, когда колол дрова. Над спасением руки ребенка работали медики РКБ и ДРКБ. Ему провели три сложнейшие операции.

«Проведены хирургические операции: реплантация кисти, ревизия лучевой артерии, тромблэктомия, некроэктомия ткани», – перечислили в клинике.

В Детской республиканской клинической больницы Татарстана добавили, что к ребенку уже вернулась возможность слегка сжимать пальцы руки.

 

#дркб
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