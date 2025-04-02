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Общество 2 апреля 2025 16:46

Врачи РКБ достали из бронхов мужчины зубную коронку

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Зубную коронку из бронхов 58-летнего мужчины извлекли врачи РКБ Татарстана. Пациент случайно вдохнул протез во сне. Об этом сообщили в пресс-службе больницы.

Спустя какое-то время после вдыхания мужчина начал жаловаться на кашель с мокротой. Тогда он обратился в поликлинику по месту жительства.

Фото: РКБ Татарстана

Была проведена компьютерная томография органов грудной клетки. В бронхах обнаружилась зубная коронка. Мужчину госпитализировали в отделение торакальной хирургии №1 РКБ.

Команда докторов из торакальных хирургов, бронхолога и анестезиолога-реаниматолога под общей анестезией извлекла инородное тело с помощью эндоскопа. Мужчина вернулся домой уже через пару дней.

Фото: РКБ Татарстана

#эндоскопическая хирургия #ркб #легкие #протезы #Хирургия
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