Врачи рассказали, зачем детям нужно много двигаться

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Неиссякаемая энергия маленьких детей, которые постоянно находятся в движении, играют, бегают и прыгают, заложена в них самой природой. Специалисты Республиканского центра общественного здоровья и медицинской профилактики Республики Татарстан рассказали, почему дети так нуждаются в постоянной активности и как правильно развивать их моторику.

Детская тяга к движению проявляется практически сразу после рождения. Малыш стремится осваивать пространство вокруг себя: переворачивается, учится сидеть, ползать, ходить. Благодаря этому ребенок открывает для себя окружающий мир и формирует важные физические навыки – умение держать равновесие, сохранять ловкость и координировать движения.

Для дошкольников игра и физическая активность становятся основной формой познания мира, освоения новых навыков и полноценного роста.

Кроме того, важную роль играет внутренняя биохимия. Во время двигательной активности у детей активно выделяется эндорфин – гормон, создающий чувство радости и удовольствия.

«Этот внутренний стимул заставляет ребенка получать радость от движений и способствует поддержанию позитивного эмоционального состояния», – пояснил врач Республиканского центра общественного здоровья и медицинской профилактики Никита Чумарев.

Регулярная физическая активность крайне важна для дошкольников. Исследования показывают, что около половины дневного времени должно проходить в активных занятиях разной интенсивности.

«У детей формируется правильная осанка, развивается костно-мышечная система, улучшается работа сердца и легких. Растет общая выносливость, нормализуются процессы нервной регуляции, снижаются стрессовые реакции и тревога. Также предупреждаются болезни опорно-двигательного аппарата и нарушения обмена веществ», – рассказал заместитель главного врача Рушан Валиев.

При этом, как отмечают специалисты, любая нагрузка требует правильного подбора и индивидуального подхода. Грамотно составленная программа тренировок принесет наибольшую пользу организму ребенка.

Для поддержания физического здоровья ребенка родителям и педагогам рекомендуется создавать условия для регулярных занятий спортом и активного отдыха. Специалисты советуют:

поощрять активную позицию ребенка, больше гулять и организовывать подвижные игры на природе;

чередовать активные и спокойные виды деятельности в распорядке дня;

участвовать вместе с ребенком в семейных прогулках и спортивных играх;

обеспечить комфортное рабочее место, соответствующее росту;

использовать качественные спортивные принадлежности и удобную одежду;

регулярно проверять состояние здоровья ребенка и консультироваться с педиатром.

Современная наука доказала, что регулярные физические нагрузки необходимы каждому здоровому ребенку. Создавая оптимальные условия для физического воспитания, взрослые способствуют гармоничному формированию всех систем организма и помогают ребенку раскрыть потенциал своего тела и ума.

Материал подготовлен по заказу Республиканского центра общественного здоровья и медицинской профилактики.