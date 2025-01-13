Врачи рассказали, кому нельзя купаться в проруби

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Людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, заболеваниями дыхательной системы, имеющим неврологические расстройства, необходимо отказаться от купания в проруби. Об этом рассказала врач-терапевт Александра Разаренова.

«Это астмы, эпилепсии, а также проблемы с опорно-двигательным аппаратом. Конечно, это и инфекционная болезнь, алкогольное опьянение», — отметила Разаренова.

По словам доктора медицинских наук, педиатра-иммунолога Андрея Продеуса, купание в проруби — может стать причиной инсультов и инфарктов.

«Купание в проруби для неподготовленного человека ведёт к серьёзным проблемам: возникают сердечно-сосудистые проблемы, ведущие к инсультам и инфарктам», — заявил врач.

Важно помнить, что готовиться к погружению в ледяную воду нужно заранее, чтобы организм привык к резким перепадам температуры.

«Человек в принципе должен заниматься закаливанием в течение жизни, или хотя бы в течение года, для того, чтобы тело и сердечно-сосудистая система, наши сосуды, имели возможность среагировать на такое резкое колебание температур», — пояснила Разаренова.

Как рассказали в «Радио 1», перед купанием в проруби нужно соблюдать режим питания, употреблять в пищу в основном цельные продукты, меньше есть быстрые углеводы.

«Если мы имеем избыток простых углеводов в рационе, то это приводит к колебаниям уровня глюкозы, а это является в какой-то степени микротравматизацией сосудов, и это тоже является одним из факторов, который может негативно сказаться на умении наших сосудов вовремя среагировать на изменения прилива и температуры», — рассказала врач.

Она добавила, что если все-же есть желание окунуться в прорубь, то нужно иметь хорошую физическую подготовку. Перед тем, как купаться в проруби, нужно проконсультироваться с врачом.

Терапевт предупреждает: купаться следует только в специально оборудованных местах и под присмотром служб, которые в случае экстренной ситуации смогут оказать своевременную помощь.