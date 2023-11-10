Врачи рассказали, как спастись от пневмонии

Идет неделя профилактики заболеваний органов дыхания, которая завершится 12 ноября Всемирным днем борьбы с пневмонией. «Татар-информу» в Республиканском центре общественного здоровья и медицинской профилактики рассказали о том, как защититься от этой болезни.

Пневмония – это острое заболевание, вызывающее воспаление легких. Воспаление происходит из-за микроорганизмов – патогенов. Чаще всего возбудителями внебольничной пневмонии являются пневмококки. Однако болезнь может возникнуть при инфицировании другими бактериями, вирусами или простейшими. Кроме того, у пациентов с пневмонией бактерии и вирусы могут быть обнаружены одновременно.

«Микроорганизмы часто попадают в легкие через дыхательные пути – трахею и бронхи. В этом случае пневмония развивается, если организм человека не в состоянии своевременно уничтожить возбудителей. Например, ослаблен иммунитет или в легкие попало большое количество бактерий или они очень агрессивны», – объяснили медики.

Фото: © Татар-информ

Пневмонией можно заболеть в любом возрасте, но чаще ей подвержены пожилые люди, особенно старше 65 лет. Нередко она встречается у людей с хроническими заболеваниями, такими, как сердечная недостаточность, диабет или хроническая обструктивная болезнь легких.

Развитию пневмонии способствуют переохлаждение, курение, злоупотребление алкоголем, прием лекарств, ослабляющих иммунитет.

В результате воспаления в легких накапливаются выделения, нарушается обмен кислорода и углекислого газа, что затрудняет дыхание.

При пневмонии воспаление часто распространяется на бронхи, вызывая кашель и отхождение мокроты, а также воспаление плевры – оболочки, покрывающей легкие. В этом случае во время кашля и дыхания появляется боль в груди.

При воспалении легких у большинства пациентов повышается температура тела выше 38 градусов, появляется озноб, слабость, повышается утомляемость, усиливается потоотделение по ночам. А симптомы простуды – боль в горле, насморк, могут предшествовать началу заболевания.

Врачи подчеркнули, что при несвоевременной диагностике или неправильном лечении пневмония может привести к серьезным осложнениям и даже смерти. Поэтому при подозрении на нее следует немедленно обратиться к доктору.

«Внебольничная пневмония – одно из наиболее распространенных заболеваний нижних дыхательных путей, ежегодно встречающееся в мире более чем у тысячи человек на сто тысяч взрослого населения. Рост заболеваемости пневмонией связан с эпидемиями гриппа и других респираторных вирусных инфекций», – отметили в республиканском центре.

По данным исследований, около 20% больных пневмонией нуждаются в стационарном лечении, из них 10-36% – в интенсивной терапии.

Для того, чтобы предупредить пневмонию, важно бросить курить, регулярно заниматься физическими нагрузками, достаточно и сбалансированно питаться.

Также пневмонию можно избежать, привившись. По данным ВОЗ, самой опасной из всех болезней, от которой есть вакцина, признана пневмококковая инфекция.

В России против пневмококковой инфекции прививают всех взрослых, с 50 лет и пациентов из групп риска. Иммунизация против пневмококка проводится в течение всего года. Удобно и полезно сделать ее вместе с прививкой против гриппа.

Материал подготовлен по заказу Государственного автономного учреждения здравоохранения «Республиканский Центр Общественного Здоровья И Медицинской Профилактики»