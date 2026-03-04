Врачи рассказали, как спасали женщину-дворника, пострадавшую на пожаре в Челнах

Фото: Горздрав Набережных Челнов

Врачи рассказали, как боролись за жизнь 78-летней женщины-дворника Надежды Ивановны, пострадавшей на пожаре в Челнах.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Набережных Челнах произошел пожар в отдельно стоящем одноэтажном здании. По информации ГУ МЧС России по РТ, огонь охватил помещения аптеки и алкомаркета на площади 70 квадратных метров.

Как рассказала сама женщина, в тот день она оставила сумку в помещении и начала выполнять свою повседневную работу. После возгорания она вспомнила о том, что в сумке остались документы и решила вернуться за ними.

«Магазин был еще не сильно задымлен, но когда я открыла дверь в отдел, где оставила вещи, меня просто снесло шквалом гари и дыма. Я сразу потеряла сознание. Через сколько пришла в себя, не знаю. Поползла, нащупала на полу тряпку, закрыла ею рот, нос и стала искать сумку», – поделилась Надежда Ивановна.

После этого она поняла, что не может найти выход, легла на пол и почувствовала небольшой сквозняк, к которому повернулась лицом, чтобы не задохнуться. Когда женщина поняла, что пожар уже начали тушить, она с большим трудом сумела позвать спасателей.

Пострадавшую госпитализировали в пятую городскую больницу Набережных Челнов с диагнозом «отравление угарным газом» и обожженными дыхательными путями. Обследование показало, что уровень насыщения органов кислородом крайне низок, а сажа попала даже в легкие.

«Нами экстренно была проведена дезинтоксикационная терапия, ингаляция кислородом, разжижающая мокроту, выводящая гарь из легких и бронхов. Затем в течение недели – ингаляции через небулайзер для увлажнения дыхательных путей, которые эффективны при ожогах дымом», – рассказал заведующий отделением реанимации Павел Егоров.

В свою очередь, врач-реаниматолог Галина Соловьева отметила, что в такой ситуации счет идет на минуты и важно как можно быстрее доставить человека в больницу, чтобы избежать тяжелых последствий, в том числе сбоев в нервной и сердечно-сосудистой системах.

В настоящее время Надежда Ивановна полностью восстановилась – готовится встретить 8 марта и проводит время с правнуками, а врачам и всем, кто за нее переживал, передает огромную благодарность.

«Пожары случаются. Главное – помнить, что нельзя возвращаться за вещами. Это может стоить жизни!» – напомнили в больнице.