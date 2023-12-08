Врачи рассказали, как на здоровье влияют электронные сигареты и кальян

Курение электронных сигарет и кальяна несет серьезную опасность для здоровья и не является безвредной альтернативой обычным сигаретам. Об этом «Татар-информу» рассказали в Республиканском центре общественного здоровья и медицинской профилактики.

Электронная сигарета представляет собой ингалятор, с помощью которого человек вдыхает в себя пар, содержащий никотин.

«При включении электронных сигарет испаритель преобразовывает ядовитую жидкость в пар. Человек начинает курить и получает серьезный удар по дыхательной, сердечно-сосудистой, кровеносной и нервной системам. Таким образом, никотин в любом случае попадает в организм курильщика и наносит ему вред», – объяснили специалисты.

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В Республиканском центре общественного здоровья и медицинской профилактики подчеркнули, что электронные сигареты никак не помогают бросить курить обычные сигареты. Жидкость в них содержит никотин, который вызывает физическую зависимость: человек не бросает курить, он просто переходит с курения табачных изделий на электронные сигареты.

«Никотин способствует сужению кровеносных сосудов, что ведет за собой большие риски инфаркта, инсульта, заболеваний почек, печени. Никотин способен вызывать мутацию клеток, при этом эта генная мутация может передаваться по наследству», – рассказали специалисты.

В состав электронных сигарет входят:

• глицерин, который вызывает сухость в полости рта, создает отличную среду для размножения бактерий, ухудшает состояние сосудов и вызывает проблемы с кровообращением;

• пропиленгликоль является частой причиной заложенности носа, кожной сыпи и других аллергических реакций;

• ароматические добавки придают ядовитому пару привкус ментола, ванилина или любого фрукта. Кроме того, активизируют процесс всасывания никотина в кровь, усиливают его вредоносное воздействие;

• металлы вызывают интоксикацию организма курильщика.

Курение кальяна может казаться достаточно безобидным занятием, но его качество зависит от множества факторов: табака, его вида, температуры, при которой горит табак. Бывали случаи, когда курение кальяна приводило к одышке и отравлению. Представители ВОЗ утверждают, концентрация карбоксигемоглобина, никотина, мышьяка, хрома и свинца в крови курильщиков кальяна намного выше.

Ученые выяснили, что температура тлеющего угля составляет более 450 °C, а за сеанс курильщик кальяна вдыхает 500–600 кубических сантиметров дыма.

Со временем легкие любителя кальяна утрачивают эластичность и перестают эффективно избавляться от токсичных веществ.

За один час курения кальяна через легкие проходит в 100–200 раз больше дыма, чем от курения сигареты. Угарного газа за 45 минут курения в организм попадает больше, чем содержится в пачке сигарет.

Специальный кальянный табак содержит никотин, в одной заправке кальяна – 6,25 миллиграмма никотина, а в сигарете содержится лишь 0,8 миллиграмма никотина. То есть, никотина в кальяне больше в 7,5 раз.

«Таким образом, результаты курения сигарет и кальяна совершенно одинаковы: болезни сердца и сосудов, онкологические заболевания легких и других органов, патологии деторождения, нарушения работы дыхательной системы. Врачи наркологи утверждают, что люди, которые периодически курят кальян, также начинают страдать зависимостью от табака. Они чаще впадают в депрессии, переходят на курение табачных изделий или прием лекарственных препаратов. Гепатит, туберкулез, коронавирус и другие вирусные и грибковые заболевания при курении кальяна в компании или через не продезинфицированный прибор могут легко передаваться от человека к человеку», – заключили врачи.

Материал подготовлен по заказу ГАУЗ «Республиканский центр общественного здоровья и медицинской профилактики».