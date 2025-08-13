Врачи рассказали, как держать артериальное давление под контролем

Согласно статистике Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), высокое артериальное давление наблюдается примерно у трети взрослого населения планеты. О том, почему важно следить за своим артериальным давлением, рассказали специалисты Республиканского центра общественного здоровья и медицинской профилактики.

Врачи подчеркивают, что гипертония является одним из самых распространенных хронических заболеваний современности, а ее частота увеличивается с возрастом.

«Повышенное артериальное давление часто называют „тихим убийцей”, поскольку многие пациенты не замечают никаких тревожных сигналов вплоть до момента серьезного осложнения», – объясняет заместитель главного врача центра Рушан Валиев.

Норма артериального давления для большинства взрослых – 120/80. Если показатели стабильно выше 140/90, это повод обратиться к врачу.

«Длительно повышенное давление вызывает перегрузку сосудистой системы, из-за этого стенки артерий становятся менее эластичными, повышается риск образования тромбов, снижается кровоснабжение внутренних органов. Все это ведет к развитию опасных осложнений, таких как инсульт и инфаркт», – рассказал врач Никита Чумарев.

Как поддержать работу сердечно-сосудистой системы: проверенные рекомендации врачей.

1. Правильное питание.

Уменьшить потребление соли (не более 5 г в день), добавить в рацион овощи, фрукты, цельнозерновые продукты, ограничить кофеин и алкоголь, сократить количество насыщенных жиров и трансжиров.

2. Физическая активность.

Регулярные умеренные тренировки – ходьба, плавание, езда на велосипеде. Достаточно 30 минут 5 раз в неделю.

3. Контроль веса.

Даже снижение массы на 5-10% заметно улучшает показатели давления.

4. Управление стрессом. Медитация, дыхательные практики, полноценный сон.

5. Отказ от вредных привычек. Курение и злоупотребление алкоголем многократно увеличивают риск осложнений.

Регулярно измеряйте давление дома или у врача. Если ваш тонометр стабильно показывает 140/90 и выше – обратитесь к врачу. При уже поставленном диагнозе важно не пропускать прием лекарств и наблюдаться у специалиста.

Медики отмечают: контроль давления – это инвестиция в свое здоровье. Простые изменения в образе жизни помогут сохранить сердце и сосуды в норме, снизят риск инсульта и инфаркта, а главное – позволят жить активно и долго.

Материал подготовлен по заказу ГАУЗ «Республиканский центр общественного здоровья и медицинской профилактики»