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Врачи помогли двум малышам в Челнах, которые брызнули в глаза чистящим средством
В Камском детском медцентре сработал очередной закон парных случаев, сообщили в пресс-службе КДМЦ Челнов.
Офтальмологи помогли годовалым детям, которые случайно брызнули чистящим средством для плит в лицо, получив ожог роговицы и слизистой глаз. Одному из детей понадобилась стационарное лечение.
Врачи-офтальмологи КДМЦ отмечают увеличение количества обращений маленьких пациентов после контакта с бытовой химией.
Малыши получают ожоги кожи лица, в том числе век, роговицы конъюнктивы. Это происходит из-за того, что дети имеют доступ к чистящим средствам. Чаще всего это кислотные средства с пульверизатором, которые они играючи направляют на себя и брызгают.
Медики предупреждают, что данные травмы не всегда ограничиваются амбулаторным лечением, некоторым детям требуется госпитализация.
О том, как оказать первую помощь если ребёнку в глаза попала бытовая химия, к каким последствиям это может привести рассказывает врач-офтальмолог Детской больницы КДМЦ Наргиз Гильфанова.
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