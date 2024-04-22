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Врачи онкоцентра Челнов спасли от рака груди 19-летную маму
Самой молодой пациенткой с раком груди в челнинском филиале онкологического диспансера Татарстана стала 19-летняя девушка. Об этом рассказали в пресс-службе онкоцентра Автограда.
В клинике отметили, что молодых людей редко встретишь в онкологическом диспансере, однако в последнее время рак сильно «помолодел». Так, в онкодиспансер обратилась 19-летняя девушка, которая после рождения ребенка обнаружила у себя уплотнение в груди.
«Кормящая мама поначалу заподозрила мастит. Симптомы не сложно перепутать: набухание в молочной железе, уплотнение, но есть главное отличие – в случае раковой опухоли никогда не проявляется лихорадка и озноб. Лечение у пациентки прошло успешно. В данный момент молодая мама находится в стадии ремиссии», – рассказал заведующий ультразвуковым отделением челнинского филиала РКОД, онколог, маммолог Ильшат Вафин.
Врачи призывают молодежь проходить диспансеризацию, чтобы вовремя узнать о проблеме и начать лечиться.
Маммография и УЗИ позволяют выявить любые изменения в структуре молочной железы – найти как доброкачественные опухоли, так и злокачественные. Маммографию проходят женщины в возрасте старше 40 лет, до 40 – врачи рекомендуют УЗИ. Первое исследование проводится в 18 лет и далее, в зависимости от наличия патологий. Если патологий не обнаружено, достаточно повторять диагностику раз в 2-3 года.
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