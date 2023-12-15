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Врачи объяснили, какие обследования входят в диспансеризацию в РТ
Жители Татарстана от 18 до 39 лет могут пройти диспансеризацию один раз в три года, ежегодно проверять свое здоровье можно с 40 лет. О том, как происходит диспансеризация, «Татар-информу» рассказали в Республиканском центре общественного здоровья и медицинской профилактики.
Проверка здоровья включает несколько важных исследований:
- анкетирование о состоянии здоровья и образе жизни;
- определение индекса массы тела, измерение окружности талии;
- измерение артериального давления;
- анализ крови на уровень общего холестерина и глюкозы;
- определение степени сердечно-сосудистого риска у людей от 18 до 39 лет включительно;
- определение абсолютного сердечно-сосудистого риска(с 40 до 64 лет);
- флюорография или рентгенография легких;
- ЭКГ вне зависимости от возраста при первом прохождении профилактического осмотра, далее –после 35 лет один раз в год;
- измерение внутриглазного давления всем при первой диспансеризации, в возрасте 40 лет и старше процедуру будут проводить раз в год;
- для женщин с 18 до 39 лет осмотр акушерки или врача акушера-гинеколог;
- консультация фельдшера ФАПа, терапевта или врача по медицинской профилактике, с которым можно обсудить результаты медосмотра.
На этом же этапе, дополнительно, в зависимости от пола и возраста, проводится определенный онкоскрининг – проверка на рак, например, проверка кала на скрытую кровь.
Если были выявлены проблемы с каким-либо показателем исследования, будет проводиться второй этап диспансеризации – татарстанца направят к профильному врачу или назначат дополнительное исследование.
Специалисты призывают татарстанцев проходить диспансеризацию регулярно и проверять свое здоровье. Благодаря диспансеризации удается выявить не только заболевания на ранних стадиях, но и факторы риска их возникновения. И начать над ними работать.
И главное – профилактический медицинский осмотр и диспансеризацию можно пройти по месту прикрепления полиса ОМС совершенно бесплатно.
Материал подготовлен по заказу Государственного автономного учреждения здравоохранения «Республиканский Центр Общественного Здоровья и Медицинской Профилактики».
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