Врачи объяснили, какие обследования входят в диспансеризацию в РТ

Жители Татарстана от 18 до 39 лет могут пройти диспансеризацию один раз в три года, ежегодно проверять свое здоровье можно с 40 лет. О том, как происходит диспансеризация, «Татар-информу» рассказали в Республиканском центре общественного здоровья и медицинской профилактики.

Проверка здоровья включает несколько важных исследований:

﻿анкетирование о состоянии здоровья и образе жизни;

определение индекса массы тела, измерение окружности талии;

﻿измерение артериального давления;

анализ крови на уровень общего холестерина и глюкозы;

определение степени сердечно-сосудистого риска у людей от 18 до 39 лет включительно;

определение абсолютного сердечно-сосудистого риска(с 40 до 64 лет);

флюорография или рентгенография легких;

ЭКГ вне зависимости от возраста при первом прохождении профилактического осмотра, далее –после 35 лет один раз в год;

﻿измерение внутриглазного давления всем при первой диспансеризации, в возрасте 40 лет и старше процедуру будут проводить раз в год;

﻿для женщин с 18 до 39 лет осмотр акушерки или врача акушера-гинеколог;

﻿консультация фельдшера ФАПа, терапевта или врача по медицинской профилактике, с которым можно обсудить результаты медосмотра.

Фото: © Татар-информ

На этом же этапе, дополнительно, в зависимости от пола и возраста, проводится определенный онкоскрининг – проверка на рак, например, проверка кала на скрытую кровь.

Если были выявлены проблемы с каким-либо показателем исследования, будет проводиться второй этап диспансеризации – татарстанца направят к профильному врачу или назначат дополнительное исследование.

Специалисты призывают татарстанцев проходить диспансеризацию регулярно и проверять свое здоровье. Благодаря диспансеризации удается выявить не только заболевания на ранних стадиях, но и факторы риска их возникновения. И начать над ними работать.

И главное – профилактический медицинский осмотр и диспансеризацию можно пройти по месту прикрепления полиса ОМС совершенно бесплатно.

Материал подготовлен по заказу Государственного автономного учреждения здравоохранения «Республиканский Центр Общественного Здоровья и Медицинской Профилактики».