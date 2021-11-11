Врачи обнаружили фактор, на 31% повышающий риск смерти от Covid-19

Гипоксия во сне способна значительно повысить риск смерти при коронавирусной инфекции. К таким выводам пришли врачи из Кливлендского медицинского центра в США, чье исследование опубликовано в журнале JAMA Networks.

Выводы были сделаны после анализа данных 5,4 тыс. пациентов медучреждения. Специалисты изучали и сопутствующие факторы, к примеру сердечные и легочные заболевания, рак, курение.

В результате они обнаружили, что нарушения дыхания во сне на 31% увеличивают риск госпитализации и смерти от коронавируса. Однако связь гипоксии с повышенным риском инфицирования не была зарегистрирована.

С начала пандемии в мире было выявлено свыше 250,7 млн заражений Covid-19. Жертвами вируса стали уже более 5 млн человек.