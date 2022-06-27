Врачи о спиртном: «Алкоголь в бане заставляет организм работать на пределе возможностей»

В самом разгаре сезон дач и бань. Кардиолог, невролог, пульмонолог и травматолог рассказали татарстанцам, почему не стоит пить в парилке, а также о том, какова она – «безопасная» доза спиртного. На вопросы «Татар-информа» ответили специалисты казанской больницы №16.

По словам травматологов, им приходится сталкиваться уже с последствиями приема алкоголя – многие склонны совершать необдуманные поступки под действием горячительного Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Из-за алкоголя лишился девяти пальцев

Травматологи, как никто другой, видят на примерах своих пациентов, насколько непоправимый урон алкоголь наносит опорно-двигательной системе человека. Он замедляет обменные процессы, из-за этого хрящи в теле человека вынуждены работать в усиленном режиме. Хрящи изнашиваются и истончаются гораздо быстрее, чем могли бы. Процесс трения оголившихся костей рано или поздно приводит к остеоартрозу.

Давно доказано, что спиртное ухудшает кровоснабжение суставов и полости костей.

«Адреналин и дофамин способствуют обострению уже существующих в тканях воспалений. В крови резко снижается уровень калия, мгновенно появляются отеки», – рассказал заведующий хирургическим отделением поликлиники при 16-й казанской больнице, хирург-травматолог Павел Овчинников.

Но чаще всего, по словам хирургов-травматологов, им приходится сталкиваться уже с последствиями приема алкоголя – многие склонны совершать необдуманные поступки под действием горячительного. Травмы различны – от ожогов и обморожений до переломов позвоночника.

Алкоголь, напоминают врачи, притупляет болевой синдром. Случается, что люди с ушибами и переломами обращаются к врачу спустя неделю, а то и месяц после полученной травмы. С такими запущенными травмами, констатирует хирург-травматолог Павел Овчинников, работать намного сложнее.

Павел Овчинников: «Адреналин и дофамин способствуют обострению уже существующих в тканях воспалений. В крови резко снижается уровень калия, мгновенно появляются отеки» Фото: © Эвелина Киселёва / «Татар-информ»

Павел Овчинников вспомнил самые тяжелые случаи из своей практики, которые произошли на фоне употребления алкоголя.

32-летний мужчина уехал на заработки в соседнюю республику зимой в самые морозы. Работали в лесу, после одной из тяжелых рабочих смен собрались с коллегами выпить. Что пошло не так, неизвестно, но в какой-то момент герой этой истории обиделся на коллег и ушел ночью в лес. Искать его начали только спустя три часа. Оказалось, что он провалился в сугроб, все это время лежал и не мог пошевелиться. Ему помогли выкарабкаться и начали согревать «народными методами».

«На следующий день у пациента начало скакать давление, пропала моча – он не мог сходить в туалет, плохое самочувствие и с пальцами что-то не так», – рассказал хирург-травматолог.

Обратились в местную районную больницу. Там мужчине оказали неотложную помощь, дали рекомендации и направили лечиться в Казань, по месту прописки.

Картина была страшная. Несмотря на все усилия врачей в стационаре, пальцы рук пришлось ампутировать Фото: предоставлено Павлом Овчинниковым

Еще через пять дней мужчина пришел на прием в поликлинику к Павлу Овчинникову. Картина была страшная, вспоминает врач. Пациенту объяснили, что необходимо немедленно лечь в больницу. Однако мужчина отказался и даже официально оформил отказ. По его мнению, с ним было все нормально. Хирург все равно дал ему направление в клинику и рекомендовал ответственнее обдумать свое состояние и все-таки поехать в РКБ.

Как и предполагал доктор, дома мужчине стало плохо. Фельдшеры скорой измерили давление – оно было низким, пульс зашкаливал. Тем не менее ехать в больницу он снова отказался.

На следующий день мужчина снова пришел на прием к Павлу Овчинникову и сообщил, что готов госпитализироваться.

Однако, несмотря на все усилия врачей в стационаре, пальцы рук пришлось ампутировать – пациент, отказываясь от госпитализации, упустил драгоценное время. Сохранить удалось лишь безымянный палец.

«Оба упали с высоты, но тот, что был пьян, остался инвалидом»

В один из дней, вспомнил Павел Овчинников, в приемный покой больницы поступили два пациента, которые упали с высоты.

35-летний мужчина получил травму позвоночника, перелом костей таза и правого предплечья. Второй сломал лодыжку и плечо. Первый выпал со второго этажа, он был пьян, второй – трезв, он упал с высоты пятого этажа.

Несмотря на существенную разницу в высоте, второму – трезвому пациенту повезло больше, его травмы в сравнении с повреждениями товарища по несчастью были незначительными.

Молодой человек, который получил травмы, будучи пьяным, уехал из больницы в коляске, он на всю жизнь останется инвалидом Фото: © Эвелина Киселёва / «Татар-информ»

«При употреблении алкоголя вырабатывается дофамин и адреналин – люди перестают чего-либо бояться», – сказал врач.

Пациенты лежали в одной палате. Тот, который упал с пятого этажа, достаточно быстро выписался и ушел домой на своих ногах. А молодой человек, который получил травмы, будучи пьяным, уехал в коляске, он на всю жизнь останется инвалидом.

«Он до сих пор сожалеет о том, что выпил в тот день», – подытожил врач.

Кардиолог: «Алкоголь – наркотик и полезным быть не может»

Одни из главных мишеней для алкоголя – сердце и сосуды. К слову, статистика показывает, что в Татарстане смертность от сердечно-сосудистых катастроф в числе лидеров.

Врач-кардиолог кардиологического кабинета, терапевт поликлиники №16 при ГКБ №16 Алсу Сафиуллина напомнила, что еще в 1976 году Ассамблея кардиологов признала алкоголь серьезным наркотическим веществом, а потому, подчеркивает врач, полезным он априори быть не может.

Алсу Сафиуллина: «Когда алкоголь начинает выводиться из организма, он крадет у сердца самые необходимые элементы – калий и глюкозу» Фото: © Эвелина Киселёва / «Татар-информ»

«Существуют заболевания, к которым приводит употребление алкоголя, сказывается его токсическое влияние. Называется это состояние – алкогольная болезнь сердца, или алкогольная кардиомиопатия. Сердечная мышца замещается жировыми клетками», – рассказала врач.

На фоне употребления спиртного у человека развивается артериальная гипертензия и нарушается ритм сердца.

«Когда алкоголь начинает выводиться из организма, он крадет у сердца самые необходимые элементы – калий и глюкозу. Когда возникает дефицит этих элементов, происходит нарушение ритма сердца. Это может угрожать жизни», – заметила Алсу Сафиуллина.

Не секрет, говорит врач, что спиртное усугубляет уже существующие хронические заболевания: ишемическую, ревматическую болезни сердца, его пороки. Организм тратит много сил на компенсацию болезни, а алкоголь в буквальном смысле слова отнимает эти возможности и тратит их на расщепление и выведение этанола из организма.

Те, кто имеет болезни сердечно-сосудистой системы и страдает алкоголизмом, отмечает врач, как правило, перестают измерять вовремя давление и пульс, не принимают вовремя лекарства. Многие в состоянии эйфории вообще забывают, что больны. Жалеть о том, что прекратили терапию, как правило, начинают, когда их на скорой привозят с инсультами или инфарктами в больницу.

По словам кардиолога, мнение о том, что бокал красного вина в день даже полезен для сердца и сосудов, ошибочно. В вине действительно есть полезные элементы, но портит все этанол.

Мнение о том, что бокал красного вина в день даже полезен для сердца и сосудов, ошибочно Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Если убрать из вина алкоголь, можно сказать, что оно полезно», – подчеркнула специалист.

Если отходить от спиртного наутро все тяжелее, если в состоянии похмелья скачет давление, а пульс зашкаливает, то пора задуматься о визите к кардиологу.

«Когда говоришь пациенту, что сердце у него болит, скорее всего, из-за алкоголя, он не соглашается, говорит, что это все от нервов. А нервы они, руководствуясь своими заблуждениями, лечат как раз алкоголем», – заметила кардиолог.

«Выпить в бане – идея плохая»

По словам кардиолога, парилка и спиртное – несовместимы.

В бане организм от шлаков избавляется, а алкоголь их добавляет Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Представим, что человек заходит в сауну или баню – будет сидеть в помещении с высокой температурой длительное время. Организм в этот момент будет подключать компенсаторные элементы, чтобы охладиться.

Учащается сердцебиение, повышается давление и потоотделение. А у человека, который и так заставляет свой организм, сердце и сосуды работать на предельных возможностях, еще и алкоголь принимает, сердцебиение, давление становятся еще выше», – объяснила Алсу Сафиуллина.

В бане организм от шлаков избавляет, а алкоголь их добавляет.

Как спиртное убивает легкие

Когда речь заходит о влиянии алкоголя на организм, в первую очередь многие думают о сердце, печени и желудочно-кишечном тракте, но мало кто знает, что огромный вред он наносит и легким.

«Пары распада алкоголя выходят через легкие, травмируя легочную ткань. От 5 до 10% выпитого выходит через легкие. Травмирующее действие идет такое же, как на печень или желудок», – объяснила врач-пульмонолог амбулаторного приема городского пульмонологического центра при 16-й больнице Казани Алина Бурчагина.

Алина Бурчагина: «Когда человек злоупотребляет алкоголем, слизистая ротовой полости, горла травмируется, истончается, она почти высыхает» Фото: © Эвелина Киселёва / «Татар-информ»

Алкоголь повреждает слизистую оболочку, которой покрыты стенки сосудов в легких. Разъедает и истончает эту оболочку – страдает микроциркуляция легких, это приводит к необратимым изменениям легочной ткани.

«Когда человек злоупотребляет алкоголем, слизистая ротовой полости, горла травмируется, истончается, она почти высыхает. Защитный барьер исчезает. И все бактерии, которые находятся во рту, летят в легкие», – рассказала Алина Бурчагина.

Отсюда тяжелые бронхиты, пневмонии и другие легочные болезни. Из практики врача, тяжелее всего эти заболевания протекают у людей с алкогольной зависимостью.

«Пришел пациент с жалобой: “Температура у меня 37, подкашливаю, слабость, запах изо рта”, – ничего острого. Я его спросила, как давно такие симптомы. Он рассказал, что в течение месяца уже недомогание. После рентгена выяснилось, что у него уже идет абсцесс легких на фоне длительной пневмонии», – рассказала врач.

Его сразу же госпитализировали сначала в пульмонологию, потом в отделение торакальной хирургии. Ситуация была страшная, подчеркнула Алина Бурчагина.

Пульмонолог напомнила – безопасной дозы алкоголя не существует. По словам врача, есть немало пациентов, которым строго-настрого запрещено курить из-за их болезней. Но они признаются, что не могут сдержаться от сигареты, когда выпьют.

Из практики врача, тяжелее всего легочные заболевания протекают у людей с алкогольной зависимостью Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Подытоживая наш разговор, пульмонолог поддержала кардиолога в вопросе влияния спиртного на человека в бане.

«Баня расширяет сосуды, увеличивает кровоснабжение, если при этом еще и выпить, то, грубо говоря, 50 граммов водки превратятся в 150-200 по своему влиянию на организм», – подчеркнула пульмонолог.

Алкоголь и неврология – инвалидность или потеря рассудка

За распад спирта в человеческом организме, как известно, отвечает уровень содержания алкогольдегидрогеназы.

«В нашей популяции не у всех людей алкогольдегидрогеназа вырабатывается в достаточном количестве. Таким образом, если расщепления алкоголя не происходит, он оказывает свое негативное токсическое действие на центральную нервную систему. Вы испытываете тошноту, рвоту, головную боль и помрачение сознания. Я не рекомендую пить вообще тем людям, кто испытывает такие ощущения достаточно быстро при принятии небольших доз алкоголя», – заключила заместитель главного врача по клинико-экспертной работе городской клинической больницы №16, врач-невролог Ирина Сурженко.

Ирина Сурженко рассказала, что на приеме пациенты редко признаются, что любят выпить. Но невролог безошибочно увидит отклонения, которые свойственны тем, кто употребляет алкоголь Фото: © Эвелина Киселёва / «Татар-информ»

Врач рассказала, что на приеме пациенты редко признаются, что любят выпить. Но, осматривая человека, невролог безошибочно увидит отклонения, которые свойственны только тем, кто употребляет алкоголь.

«Это пациенты с поражением либо периферического нервного аппарата, либо центральной нервной системы. При поражении периферической нервной системы нарушается чувствительность, при игнорировании проблемы повреждения длинных нервов появляются проблемы, связанные с моторным (двигательными) волокнами, и преимущественно страдают нижние конечности. Чаще всего первыми проявлениями пациенты отмечают неприятные иногда болевые ощущения в ногах, снижения их чувствительности, чувства жжения, покалывания иголками, онемения, горения», – отметила врач.

Такие симптомы, по словам невролога, появляются, как правило, по вечерам или ночью, это мешает спать. Постепенно, при прогрессировании работоспособность и социальная адаптация снижается.

Если такие пациенты не меняют образ жизни, то болезнь обязательно будет прогрессировать. Дальше присоединяются нарушения трофических функций, снижается сила в конечностях, страдает опорная функция – появляется шаткость, неустойчивость. Со временем такие пациенты утрачивают возможность самостоятельно передвигаться, способность к передвижению возможна только при помощи вспомогательных устройств и инвалидного кресла-коляски.

Одним из грозных осложнений алкогольной зависимости является эпилепсия. Такие приступы могут привести к смерти при отсутствии контроля за состоянием. Из-за влияния алкоголя на ЦНС (центральная нервная система) и ПНС (периферическая нервная система) у человека нарушается координация движений, походка становится шаткой, страдает точность выполнения движений. Эти нарушения медленно прогрессируют, что в конечном итоге приводит к инвалидности.

Осматривая человека, невролог безошибочно увидит отклонения, которые свойственны только тем, кто употребляет алкоголь Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Во всех случаях вышеописанных нарушений необходимо обратиться к врачу, который окажет всю необходимую помощь, так как при отказе от алкоголя возможна реабилитация, вплоть до полного восстановления утраченных функций», – заметила Ирина Сурженко.

Еще один аргумент против выпивки – нарушение метаболического процесса в ЦНС и проблемы с усвоением витаминов, особенно группы B. Острая нехватка этих витаминов ведет к энцефалопатии Вернике. Энцефалопатия Вернике — это неврологическое заболевание, вызванное дефицитом тиамина, или витамина В1. При болезни нарушается память, зрение, равновесие и походка. Среди тех, кто умер от употребления алкоголя, признаки заболевания выявляют у 29-59% пациентов.

«Данный вид энцефалопатии может проявляться острыми психозами, эпилептическими припадками. В исходе этого заболевания человек не всегда сохраняет ясность ума. Он может остаться дезориентирован, не осознавать, где находится, в каких условиях, не узнавать своих близких, не понимать, в каком он состоянии», – рассказала невролог.

Ирина Сурженко подчеркнула, что алкоголь усугубляет течение уже имеющихся неврологических болезней. Поэтому болеющим людям пить абсолютно противопоказано.