Врачи Нижнекамска спасли многодетную беременную женщину и ее не родившегося ребенка

В Нижнекамской центральной районной многопрофильной больнице беременной женщине удалили миому матки, сохранив ребенка. Об этом рассказали в пресс-службе клиники.

Для 42-летней пациентки эта беременность была уже четвертой.

«О том, что у нее на матке образовалась миома, женщина узнала еще во время обследования при подготовке к беременности. Миома была не больше трех сантиметров», – рассказали в больнице.

Фото: Пресс-служба Нижнекамской ЦРБ

Врачи отметили, что такое явление встречается нередко – многие женщины вынашивают беременность с такой патологией и успешно рожают здорового ребенка. Но в этом случае образование на матке женщины располагалось очень высоко.

Во время обследования врач предупредил, что в ее случае есть риск во время операции по удалению миомы потерять матку. Но пациентку этот вариант не устроил, она хотела родить малыша и продолжила готовиться к беременности.



«Пациентка поступила к нам на 20-й неделе беременности. Женщина металась от боли, плакала, говорила, что не доживет до утра. Нам оставалось только быстро принять решение об экстренной операции. В этот день с нами дежурил профессиональный врач анестезиолог Дмитрий Чайко. Операция на таком сроке – это сплошные риски. Страшнее всего потерять мамочку или малыша, потому анестезия должна быть проведена грамотно, а операция без единой ошибки», – рассказала заведующая гинекологическим отделением №1 Светлана Борошович.

Фото: Пресс-служба Нижнекамской ЦРБ

После того, как анестезиолог ввел спинальную анестезию, в толще передней стенки гинеколог провела традиционную миомэктомию – такую операцию проводят небеременным женщинам.

«В разрезе мы увидели узел с признаками нарушения питания, это образование и вызывало у пациентки сильную боль. Во время беременности, возможно под действием гормонов, опухоль успела вырасти до девяти сантиметров. Такое за нашу практику мы увидели впервые. Самое опасное по удалению таких миом – это риск большой кровопотери. Но, к счастью, все обошлось, наша команда сработала грамотно», – добавила Светлана Борошович.



В Нижнекамской ЦРМБ рассказали, что женщины с миомами в больнице часто рожают, этой пациентке не повезло, узел рос быстрее, чем шло его кровоснабжение – произошло нарушение питания, и узел начал отмирать, сосуды, которые шли к миоме были фиолетового цвета. Такое состояние угрожало жизни и малыша, и мамы.

«В таких случаях все зависит от уровня спинальной анестезии и уровня обезболивания. Я больше беспокоился за дискомфорт пациентки, за то, что уровня анастезии не хватит и ей будет больно. Был большой риск частичного блокирования дыхательной мускулатуры – могло развиться чувство нехватки воздуха. В таких случаях пациентов приходится переводить на искусственную вентиляцию легких. А еще беременные пациентки часто страдают гипотонией, артериальное давление во время операции у них снижается, и нужно прибегать к использованию препаратов, которые поддерживают давление, но мы обошлись без них», – рассказал анестезиолог Дмитрий Чайко.



Сейчас прооперированная пациентка идет на поправку, она очень благодарна своим спасителям из нижнекамской больницы.

«Всегда надо верить. Я просила Бога не просто о хорошем враче, а о том, чтобы меня оперировала хорошая команда. Честно вам скажу, потому что я понимаю, что только командой все можно сделать наилучшим образом. Во время операции девочки мне на ушко шептали, тебе такие классные хирург и анестезиолог достались. Сейчас я чувствую себя хорошо. Благодарю всех, кто спас меня и ребенка. Низкий поклон врачам», – сказала женщина.