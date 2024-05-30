Врачи Нижнекамска предложат горожанам обменять сигарету на поход в спортивный клуб

Завтра, 31 мая, жители Нижнекамска смогут принять участие в акции по обмену сигарет на поход в спортивный клуб. Об этом рассказали в пресс-службе Управления здравоохранения города.

«Трамвай здоровья под номером “2” стартует в десять часов от депо. Во время поездки на трамвае медицинские работники будут обменивать сигареты пассажиров на разовое посещение спортклуба. Не забудь запрыгнуть в вагон!» – отметили в пресс-службе горздрава.

Таким образом нижнекамцы смогут присоединиться к Всемирному дню без табака, и, возможно, навсегда бросят пагубную привычку. Также курящим нижнекамцам предложат обменять сигареты на сладости.

Акцию организовало Управление здравоохранения города при поддержке Управления физической культуры и спорта.