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Врачи Нижнекамска предложат горожанам обменять сигарету на поход в спортивный клуб
Завтра, 31 мая, жители Нижнекамска смогут принять участие в акции по обмену сигарет на поход в спортивный клуб. Об этом рассказали в пресс-службе Управления здравоохранения города.
«Трамвай здоровья под номером “2” стартует в десять часов от депо. Во время поездки на трамвае медицинские работники будут обменивать сигареты пассажиров на разовое посещение спортклуба. Не забудь запрыгнуть в вагон!» – отметили в пресс-службе горздрава.
Таким образом нижнекамцы смогут присоединиться к Всемирному дню без табака, и, возможно, навсегда бросят пагубную привычку. Также курящим нижнекамцам предложат обменять сигареты на сладости.
Акцию организовало Управление здравоохранения города при поддержке Управления физической культуры и спорта.
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