Врачи напомнили переболевшим Covid жителям РТ об обязательной углубленной диспансеризации

Татарстанцы, переболевшие коронавирусной инфекцией, должны в обязательном порядке пройти углубленную диспансеризацию, чтобы исключить возможность развития серьезных осложнений. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала главный врач Поликлиники №7 Казани Ольга Богданова.

«К сожалению, в первую очередь к участковому терапевту обращаются те люди, у которых возникли визуальные осложнения. Чаще всего это выпадение волос, эмоциональная лабильность, плохой сон. Но от этих осложнений никто не умирал. А вот то, что приводит к большой заболеваемости, инвалидизации и смертности, обычно скрывается или появляется только через определенный промежуток времени», – отметила спикер.

Возникнуть такие осложнения могут через два месяца, полгода и даже через год после перенесенного заболевания. Причем патологии проявляются не только у тех, кто перенес ковид в тяжелой форме, но и среди тех, кто практически не заметил болезнь.

«Для того, чтобы на ранней стадии выявить осложнения, в любом первичном медицинском звене сейчас проходит углубленная диспансеризация. Пройти ее должны все, но в первую очередь те, кто имеют сопутствующие заболевания: онкология, сахарный диабет и болезни систем кровообращения», – подчеркнула Богданова.