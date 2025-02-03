Врачи КДМЦ Челнов спасли новорожденного, у которого еда из желудка не попадала в кишечник

В Камском детском медицинском центре Набережных Челнов спасли новорожденного с редкой патологией, из-за которой еда из желудка не попадала ему в кишечник, применив новый для больницы щадящий вид анестезии. Об этом рассказали в пресс-службе КДМЦ Челнов.

Грудничка доставили в больницу с симптомами обильного срыгивания после каждого кормления и неспособностью усваивать грудное молоко. Малыш стремительно терял вес, и без помощи медиков ему грозила бы голодная смерть. У малыша обнаружили редкую патологию – пилоростеноз – пища из желудка с трудом проходила в тонкий кишечник из-за сужения отверстия.

Фото: Пресс-служба КДМЦ

Врачи оценили, что состояние маленького пациента требовало срочной операции

Для анестезии ребенка впервые в Камском детском медицинском центре использовали комбинированный метод, сочетающий два вида анестезии: эндотрахеальную – пластиковую трубку ввели в дыхательные пути и каудальную – раствор ввели в каудальное пространство, которое находится в крестцовом канале. Врачи подчеркнули, что такое решение позволило обеспечить длительное облегчение боли после операции и быстрое восстановление в послеоперационном периоде.

«Младенец около 10 часов после операции не нуждался в дополнительном обезболивании в условиях отделения реанимации новорожденных, – отметил заместитель главного врача по анестезиологии КДМЦ Ильнур Ахметов.

Сейчас малыш продолжает лечение в отделении патологии новорожденных и с каждым днем набирает вес.

«Состояние ребенка стабилизировалось, с положительной динамикой. Он успешно усваивает норму кормления», – добавил заведующий отделением реанимации новорожденных Нияз Габдрахманов.