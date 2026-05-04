Врачи КДМЦ Челнов за неделю спасли двух детей, проглотивших магниты

Врачи Камского детского медицинского центра в Набережных Челнах за неделю помогли двум детям, проглотившим магниты. Об этом сообщила пресс-служба Горздрава Автограда.

Первый ребенок был доставлен в экстренном порядке. Обследование показало: в организме находятся сразу 16 магнитных шариков. Врачи провели экстренную эндоскопическую операцию и по одному извлекали опасные элементы, не допустив повреждения внутренних органов.

Второй малыш проглотил два сцепленных магнита. Ситуацию осложняло содержимое желудка, из-за которого доступ к инородным телам был затруднен. Однако врачам удалось аккуратно и точно извлечь опасные предметы с помощью эндоскопического сачка.

«Магниты – это тихая угроза. Если их несколько, они могут притянуться друг к другу через стенки кишечника. Это приводит к сдавливанию тканей, нарушению их питания и омертвению. В результате образуется сквозное отверстие, и содержимое органов попадает в брюшную полость, вызывая тяжелейшее воспаление, как перитонит. Это не просто инородное тело, а потенциальная катастрофа для ребенка», – объяснил врач-эндоскопист КДМЦ Рустам Мингалеев.

Оба ребенка были спасены и выписаны из медучреждения.