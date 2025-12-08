news_header_top
Общество 8 декабря 2025 14:23

Врачи КДМЦ Челнов достали зубную щетку из желудка ребенка

Врачи КДМЦ Челнов достали зубную щетку из желудка ребенка
Фото: пресс-служба КДМЦ

Врачи Камского детского медицинского центра в Набережных Челнах извлекли из желудка подростка зубную щетку. Об этом сообщила пресс-служба КДМЦ.

В детскую больницу поступила 13-летняя пациентка, случайно проглотившая зубную щетку длиной 19 сантиметров во время утренней гигиены. Щетка находилась в желудке и частично в пищеводе, создавая риск повреждения этих органов.

«Механизм проглатывания в данном случае – это, скорее, стечение обстоятельств. Предположительно, произошла неожиданная реакция, возможно, резкий вдох или даже смех во время чистки зубов. Это могло спровоцировать непроизвольное сокращение мышц глотки, которое подтолкнуло щетку дальше по пищеводу. Так как анатомически пищевод имеет определенную эластичность, щетка, несмотря на свои размеры, смогла продвинуться вплоть до желудка», – объяснил врач-хирург КДМЦ Дамир Хузин.

Девочке провели эндоскопическую операцию – это позволило врачам аккуратно удалить предмет через естественные пути, минимизируя риск осложнений и ускоряя процесс восстановления пациентки.

Фото: пресс-служба КДМЦ

