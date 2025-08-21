Врачи казанской больницы №7 восстановили сердце мужчины после обширного инфаркта

Фото: пресс-служба ГКБ №7

Врачи казанской клинической больницы №7 имени М. Н. Садыкова провели уникальную операцию на сердце, которая спасла пациенту жизнь. Об этом сообщает пресс-служба медицинского учреждения.

42-летнего мужчину периодически беспокоили боли в спине. На обследовании в седьмой горбольнице выяснилось, что он перенес обширный инфаркт на ногах. Мужчину госпитализировали.

Медики выявили у пациента закупорку коронарной артерии и аневризму сердца, которая полностью была заполнена тромбом. К тому же орган не справлялся с перекачкой крови. Было принято решение провести операцию.

Во время операции врачи остановили сердце, подключив аппарат искусственного кровообращения. Хирурги удалили огромный тромб из полости левого желудочка. Сформировали новую полость левого желудочка, чтобы сердце нормально работало – точные размеры так называемой биологической заплаты высчитывали диагносты. Затем хирурги провели коронарное шунтирование – «вшили» в кровообращение дополнительные сосуды в обход закупоренным.

«В нашей больнице ранее такие вмешательства не проводились. Оперировали порядка шести часов», – рассказали в пресс-службе седьмой горбольницы.

«При таких масштабных манипуляциях, несмотря на большой объем оперативного вмешательства, сердце запустилось самостоятельно – даже без дефибрилляции. И тогда сердце начало жить свою новую жизнь», – отметил заведующий отделением кардиохирургии ГКБ №7 Роман Бугров.

Сложнейшая операция прошла успешно. После реабилитации пациента выписали из клиники.

«Огромное спасибо медикам. Вытащили с того света. Все молодцы. На меня в самом начале смотрели и говорили, как же ты пришел сюда на своих ногах. А сейчас я полон сил», – сказал мужчина.