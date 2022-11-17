Врачи и студенты Казани будут изучать заболевания системы крови с московскими экспертами

Казанский медицинский университет подписал соглашение с Национальной Ассоциацией специалистов по тромбозам, клинической гемостазиологии и гемореологии (НАТГ).

Своими подписями скрепили сотрудничество ректор КГМУ Алексей Созинов и президент НАТГ Евгений Ройтман.

«Любое соглашение — это всегда шаг к реализации проектов, без которых в науке, как и в любых добрых делах, всегда очень трудно. Мы дружим с Национальной Ассоциацией специалистов по тромбозам и гемостазу уже давно, в рамках этого содружества проводятся серьезные образовательные, научно-практические мероприятия», – отметил Алексей Созинов.

После подписания соглашения работа дополнится совместными исследованиями по диагностике, предотвращении и лечении заболеваний, которые связаны с нарушением системы кровесвертываемости – гемостаза.

«Мы занимаемся междисциплинарной проблемой – системой гемостаза, поэтому сотрудничество со столь мощной образовательной, научно-клинической и практической организацией с такими вековыми традициями как Казанский медицинский университет – это то, о чем можно только мечтать для реализации нашей деятельности. Это соглашение – задел на будущее, на создание новых кадров и развитие российской школы гемостазиологии, как продолжение традиций профессора Казанского медицинского университета Дилявера Зубаирова», – отметил Евгений Ройтман.

В продолжении своего визита Евгений Ройтман провел открытый урок на тему «Управление гемостазом» для сотрудников кафедры КГМУ, ординаторов, аспирантов, студентов, которым интересны вопросы антикоагулятной терапии, профилактики тромбозов, диагностики нарушений системы гемостаза при патологических процессах.