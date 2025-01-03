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Врачи извлекли иглу из печени ребенка в Татарстане
В Татарстане врачи успешно провели сложную операцию по извлечению иглы из печени ребенка.
Накануне в КДМЦ поступил ребенок, который случайно наткнулся на иглу во время игры. Игла прошла через плевральную полость и проникла в печень. В любой момент она могла переместиться, проникнуть глубже в печень, задеть сосуды и желчевыводящие протоки.
Ребенка срочно госпитализировали в хирургическое отделение. Врачи КДМЦ, после консилиума с хирургами ДРКБ, решили направить пациента в Казань. В Набережные Челны срочно выехали реаниматолог и хирург ДРКБ для транспортировки пациента.
Для координации действий были привлечены ведущие специалисты Татарстана: заместитель главного врача РКОД, главный трансплантолог РТ Александр Киршин и заместитель главного врача РКБ Михаил Бурмистров.
Ребенка доставили в операционную, где хирурги ДРКБ во главе с заведующим отделением хирургии №1 Ринатом Яфясовым и заведующей отделениями анестезиологии и реанимации № 1 и № 2 Анной Тимофеевой, провели операцию с помощью магнита — врачи через небольшой разрез аккуратно извлекли иглу из печени.
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