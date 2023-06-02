Врачи из Татарстана помогли беременной пассажирке, которой стало плохо в самолете

Татарстанские врачи помогли беременной пассажирке самолета, которой стало плохо во время перелета. Об этом сообщили в пресс-службе Управления здравоохрания Казани.

Сегодня ночью во время перелета из Москвы в Казань пассажирке внезапно стало плохо: она начала терять сознание, появился судорожный синдром и резко упало давление.

По счастливой случайности этим рейсом летели сразу три врача из Татарстана. Главный внештатный акушер-гинеколог Управления здравоохранения Казани Лариса Фаткуллина, врачи УЗИ ГКБ №16 Казани Валерия Назмутдинова и ГКБ №7 Казани Наталья Баязова возвращались из Москвы после участия в конференции.

После того, как медики привели женщину в сознание, она сообщила, что беременна и имеет серьезные заболевания. Врачам удалось стабилизировать состояние больной. В результате самолет совершил экстренную посадку в Нижнем Новгороде, а пациентку передали врачам скорой помощи.

Лариса Фаткуллина отметила, что они с коллегами хорошо понимали друг друга и работали в команде.