Врачи из Санкт-Петербурга, Ижевска, Уфы получили служебные квартиры в Челнах

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

В Набережных Челнах решается кадровый вопрос в сфере здравоохранения. Так, медработникам, которые приезжают в Татарстан из других регионов России, полагаются 800 тысяч рублей на погашение социальной ипотеки. При поддержке мэра Челнов Наиля Магдеева они получают еще 200 тысяч. Пока грант не получен, врачи и другие медработники могут рассчитывать на поддержку со стороны Автограда.

Юлия Меньшаева переехала в Челны из Оренбурга. Она врач-кардиолог, уже начала работать в БСМП. По словам девушки, ей было очень приятно, что вопрос с жильем сразу был решен. Так, ей предоставили служебное жилье в новом доме. Неделю назад она вместе с супругом переехала и начала обустраиваться.

«Я вообще ожидала, что если это и будет, то через месяц-два, а здесь мне на следующий день звонят, говорят: „Приходите, забирайте свои ключи от квартиры. У вас новая двухкомнатная квартира, в новом доме“. Это было очень приятно и неожиданно», — рассказала Юлия.

Служебные квартиры в Челнах получили медработники, которые приехали из Санкт-Петербурга, Ижевска, Казани и других городов. Врачи пополнили штаты БСМП, КДМЦ и психоневрологического диспансера.

Так, Шахрамазон Ганиев переехал в Челны в июне текущего года. Говорит, ему понравился город и коллектив больницы. Опыт работы у доктора 17 лет. Он детский хирург, уролог-андролог. По словам мужчины, чужих детей не бывает. Главное — это относиться к маленьким пациентам с большой любовью, тогда положительный результат будет гарантированным. Сам врач также всем доволен. Ведь по приезде ему сразу дали служебное жилье, и он может работать в полную силу, лечить юных челнинцев и жителей других районов республики.

«Приехал из Санкт-Петербурга. Устроился в КДМЦ города Набережные Челны. Меня встретили очень хорошо и сразу дали жилье, место работы», — Шахрамазон Ганиев.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Родион Захарушкин отметил, что работать в БСМП для него — престижно. Это и дальнейший карьерный рост, по этой причине он и выбрал больницу скорой помощи. Доктор переехал из Казани. А его рабочий стаж 3 года.

«Если можно так сказать, как детей за руки водили, то есть все доступно объясняли. Даже было неожиданно, что так тепло встретили и решили насущные вопросы по поводу жилья. С этим проблем не было. Большое спасибо», — говорит Захарушкин.

Артур Алексеев переехал из Ижевска. В Челнах он устроился на работу в психоневрологический диспансер. Как рассказывает парень, его сразу познакомили с коллективом, обо всем рассказали, показали. До сих пор ему оказывают поддержку и помощь. Также доктор отмечает, что он очень доволен своей зарплатой и тем, что ему сразу выдали ключи от служебной квартиры.

«В первую очередь меня привлекла, конечно, зарплата. В Набережных Челнах она намного, значительно выше, чем в Удмуртии. Приехал, поговорил с главврачом, мне очень понравился коллектив. Я переехал с будущей супругой. Она только закончила Ижевский медицинский институт, планирует работать участковым терапевтом. Вот она походила по больницам. В принципе, ее все тут устраивает», — рассказал врач-психиатр ПНД.

Ключи от служебной квартиры получила и акушер-гинеколог Юлия Гайсина. Она переехала в Челны из Уфы. В БСМП Автограда она будет работать в новом отделении. К своим обязанностям врач приступила. Доктор приехала сразу после ординатуры, стаж работы у неё год после окончания вуза. По словам девушки, приехала по приглашению, так как ей очень понравилась больница. Она отметила, что в БСМП к каждому пациенту индивидуальный подход, оборудование самое современное. Условия работы комфортные, служебное жилье также сразу было предоставлено.

Напомним, 9 января 2024 года в БСМП открыли новое направление — гинекологическое. Здесь лечение получают пациентки с беременностью до 22 недель.

«Отделение у нас занимается сохранением беременности, и мы занимаемся как раз таки тяжелыми случаями. Речь идет о привычном невынашивании. Стараемся сохранить всеми способами каждую беременность», — поделилась врач.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

За этот год в БСМП пришли 5 медработников. Еще 2 врача-кардиолога из Уфы приедут в больницу скорой помощи на собеседование. Для учреждения это очень хорошо. Ведь ежедневно сюда поступают в среднем по пять пациентов с инфарктом миокарда. Поэтому кардиологи востребованы. По словам главного врача БСМП, во многом кадровый вопрос решается за счет поддержки республики и города.

«Они приехали на поезде, машине, автобусе, в этот же день фактически с колес они могут заехать в эту квартиру, не думая о том, где им искать эту квартиру, как снять и так далее. Что это дает? В первый же день они могут начинать работать в больницах нашего города», — отметил главный врач БСМП Марат Мухамадеев.

В Челнах ключи от служебных квартир уже получили 26 медработников, которые приехали из других регионов России. В БСМП есть еще открытые вакансии. Нужны анестезиологи, реаниматологи, неврологи, кардиологи, патологоанатомы и другие врачи.