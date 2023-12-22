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СВО 22 декабря 2023 14:16

Врачи из РТ разработали для участников боевых действий в зоне СВО уникальную аптечку

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Татарстанские медики разработали для военнослужащих в зоне СВО уникальную аптечку. Об этом газете «Республика Татарстан» рассказал заместитель начальника пункта отбора на военную службу по контракту Казани майор Рустам Сафиуллин.

В состав аптечки вошли все самые важные медицинские препараты – от жаропонижающих и обезболивающих, до эффективных кровоостанавливающих, а также витамины.

«Иногда какой-то специфический медикамент в ударной дозе имеет определяющее значение. Скажите, если на передовой у бойца острая боль, то о каком выполнении боевых задач может идти речь? Вопрос жизни и смерти – способность при ранении быстро остановить кровотечение. Наша аптечка помогает решать все проблемы на месте», – сообщил Сафиуллин.

Он также добавил, что первыми, кто отозвался после начала активной информационной работы по набору на контракт, были именно врачи. Пришли работники горбольниц и скорой помощи, включая женщин – врачей, фельдшеров и санитарок.

Некоторые из них до сих пор находятся на передовой и совершают профессиональные подвиги почти ежедневно.

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#спецоперация на Украине #служба по контракту
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