Врачи из РТ разработали для участников боевых действий в зоне СВО уникальную аптечку

Татарстанские медики разработали для военнослужащих в зоне СВО уникальную аптечку. Об этом газете «Республика Татарстан» рассказал заместитель начальника пункта отбора на военную службу по контракту Казани майор Рустам Сафиуллин.

В состав аптечки вошли все самые важные медицинские препараты – от жаропонижающих и обезболивающих, до эффективных кровоостанавливающих, а также витамины.

«Иногда какой-то специфический медикамент в ударной дозе имеет определяющее значение. Скажите, если на передовой у бойца острая боль, то о каком выполнении боевых задач может идти речь? Вопрос жизни и смерти – способность при ранении быстро остановить кровотечение. Наша аптечка помогает решать все проблемы на месте», – сообщил Сафиуллин.

Он также добавил, что первыми, кто отозвался после начала активной информационной работы по набору на контракт, были именно врачи. Пришли работники горбольниц и скорой помощи, включая женщин – врачей, фельдшеров и санитарок.

Некоторые из них до сих пор находятся на передовой и совершают профессиональные подвиги почти ежедневно.