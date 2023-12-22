Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Врачи из РТ разработали для участников боевых действий в зоне СВО уникальную аптечку
Татарстанские медики разработали для военнослужащих в зоне СВО уникальную аптечку. Об этом газете «Республика Татарстан» рассказал заместитель начальника пункта отбора на военную службу по контракту Казани майор Рустам Сафиуллин.
В состав аптечки вошли все самые важные медицинские препараты – от жаропонижающих и обезболивающих, до эффективных кровоостанавливающих, а также витамины.
«Иногда какой-то специфический медикамент в ударной дозе имеет определяющее значение. Скажите, если на передовой у бойца острая боль, то о каком выполнении боевых задач может идти речь? Вопрос жизни и смерти – способность при ранении быстро остановить кровотечение. Наша аптечка помогает решать все проблемы на месте», – сообщил Сафиуллин.
Он также добавил, что первыми, кто отозвался после начала активной информационной работы по набору на контракт, были именно врачи. Пришли работники горбольниц и скорой помощи, включая женщин – врачей, фельдшеров и санитарок.
Некоторые из них до сих пор находятся на передовой и совершают профессиональные подвиги почти ежедневно.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»