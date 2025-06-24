Врачи из РТ получили 3 тысячи обращений от паломников в Мекке во время хаджа

Фото: Пресс-служба РКБ

Недавно татарстанские врачи вернулись из хаджа в Мекку. За время хаджа медики оказали помощь более чем трем тысячам паломникам.

Каждый год медицинские специалисты сопровождают татарстанцев, отправляющихся в хадж. В этом году за здоровьем 1800 паломников следили 20 врачей разного профиля.

Как сообщает пресс-служба Республиканской клинической больницы Татарстана, от клиники делегацию сопровождали анестезиологи-реаниматологи Мохаммед Ахмед Аль-Шалх и Гульназ Нутфуллина, а также хирург хирургического отделения №1 Тохиржон Искандэр Улы.