Врачи из РТ получили 3 тысячи обращений от паломников в Мекке во время хаджа
Недавно татарстанские врачи вернулись из хаджа в Мекку. За время хаджа медики оказали помощь более чем трем тысячам паломникам.
Каждый год медицинские специалисты сопровождают татарстанцев, отправляющихся в хадж. В этом году за здоровьем 1800 паломников следили 20 врачей разного профиля.
Как сообщает пресс-служба Республиканской клинической больницы Татарстана, от клиники делегацию сопровождали анестезиологи-реаниматологи Мохаммед Ахмед Аль-Шалх и Гульназ Нутфуллина, а также хирург хирургического отделения №1 Тохиржон Искандэр Улы.