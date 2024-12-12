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Врачи из подшефного Татарстану Лисичанска посетили Верхний Услон
Главный врач Лисичанской центральной городской многопрофильной больницы Елена Олексюк и ее заместитель Наталья Коверга посетили центральную районную больницу Верхнего Услона. Специалисты прибыли в Татарстан, чтобы ознакомиться с передовыми практиками и стандартами работы, установленными Министерством здравоохранения Российской Федерации.
Визит был организован по инициативе главы района Евгения Варакина и стал важным шагом на пути к укреплению сотрудничества между регионами в области здравоохранения.
На встрече с коллегами из Татарстана медики Луганской народной республики обсудили ключевые аспекты интеграции системы здравоохранения Лисичанска в российскую систему обязательного медицинского страхования (ОМС). В том числе они затронули вопросы организации внутреннего контроля качества оказания медицинских услуг и оптимизации документооборота.
Также участники встречи обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества.
Стороны отметили важность внедрения современных стандартов и технологий в медицинскую практику, что позволит повысить качество оказываемых услуг и сделать их более доступными для населения подшефной Татарстану территории.
В завершение встречи стороны выразили надежду на продолжение сотрудничества и реализацию совместных проектов. Визит врачей из Лисичанска стал значимым событием, открывающим новые горизонты для профессионального взаимодействия и обмена передовым опытом в области здравоохранения.
Материал подготовлен при участии Сергея Толмацкого.
Фото: пресс-служба Верхнеуслонского района РТ.
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