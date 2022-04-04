Врачи и ученые съедутся в Казань на международный конгресс по аритмологии

В Казани пройдет пятый Международный конгресс «Фундаментальная и клиническая электрофизиология. Актуальные вопросы аритмологии», посвященный 155-летию физиолога Александра Самойлова. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе Минздрава Татарстана.

«Целью проведения мероприятия этого года является освещение комплексных вопросов цифровизации российского здравоохранения, представление исследований по эффективной фармакотерапии для кардиологических больных, внедрение результатов исследований в области электрофизиологии в клиническую практику для повышения эффективности диагностики и терапии пациентов кардиологического и неврологического профиля», – отметили в ведомстве.

А основной задачей конгресса станет трансляция фундаментальных исследований в клиническую практику. Поэтому традиционно конгресс посещают и научные сотрудники, и клиницисты.

Мероприятие посвящено диагностике, профилактике и лечению заболеваний сердечно-сосудистой системы: нарушений ритма сердца, артериальной гипертензии, ишемической болезни сердца, хронической сердечной недостаточности и других.

Конгресс приурочен ко дню рождения Александра Филипповича Самойлова — великого русского физиолога. Его фундаментальные исследования заложили основы современной теоретической и клинической электрокардиографии.

Мероприятие пройдет в Казанской государственной медицинской академии 7 и 8 апреля.