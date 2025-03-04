Врачи и муфтий встретились на ежегодном медицинском ифтаре в ДРКБ Татарстана

Накануне в столице Татарстана в Детской республиканской клинической больнице состоялся традиционный ежегодный медицинский ифтар – коллективное разговение в священный для мусульман месяц Рамадан.

Среди почетных гостей ифтара были муфтий Татарстана Камиль Самигуллин, первый заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан Альмир Абашев, президент Ассоциации предпринимателей-мусульман Российской Федерации Айдар Шагимарданов, главный врач ДРКБ Айрат Зиатдинов. До наступления времени разговения в молельной комнате онкоцентра ДРКБ с проповедью выступил председатель Духовного управления мусульман РТ Камиль хазрат Самигуллин.

«Много уроков мы извлекаем в Рамадан. Понимаем, насколько ценен кусок хлеба. Понимаем, насколько вкусная вода. Понимаем состояние тех, кто нуждается в течение всего года. И не абстрактно, а по-настоящему», – объяснил муфтий.

В своей молитве Самигуллин прочел молитву за здоровье и благополучие детей и их родителей, которые находятся на лечении в ДРКБ, а также за всех россиян. После проповеди фотокорреспондент «Татар-информ» Салават Камалетдинов произнес призыв на молитву – азан. Все гости совершили коллективный намаз и после этого направились на разговение.