Врачи и Минздрав Татарстана собрали более 13 млн рублей в помощь жителям ЛНР

Сегодня в Минздраве Татарстана состоялось торжественное вручение сертификата на 13 млн, пожертвованных медицинскими работниками в помощь жителям Луганской Народной Республики. Собранные средства доведут до жителей ЛНР представители благотворительного фонда «Молодая Гвардия Единой России».

Отраслевая акция стартовала в апреле, решение о ее проведении было принято на заседании Общественного совета при министерстве. В акции приняли участие более 70 медицинских организаций республики и аппарат Минздрава Татарстана.

Деньги будут направлены на приобретение изделий медицинского назначения и необходимых товаров для медицинских организаций новых регионов России.

«Мы объявили отраслевую акцию в канун нашего великого праздника победы над фашизмом. Собранные средства будут направлены на медицинское обслуживание жителей города Рубежное», – рассказал министр здравоохранения РТ Альмир Абашев.

Он отдельно поблагодарил главных врачей больниц республики за участие в акции – они, как и сам министр, перевели часть своей заработной платы в помощь жителям ЛНР.

«Мы поехали в Мариуполь, когда там еще шли бои, и помогали эвакуироваться тем жителям, которые оставались в подвалах. Так, в марте 2022 года начиналась наша работа. С тех пор на постоянной и непрерывной основе она продолжается», – отметил руководитель регионального отделения МГЕР, депутат Госсовета Татарстана Руслан Шигабутдинов.

По его словам, «Молодая Гвардия» ведет не только работу по доставке гуманитарной помощи, но и организует волонтерские миссии. В будущем предстоит работа по восстановлению новых территорий.

«Мы ежегодно проводим благотворительные акции, отправляем гуманитарную помощь нашим бойцам. Помогаем детским домам и хосписам. Как только поступило предложение участвовать в этой акции, наш коллектив активно откликнулся. Рады быть полезными и будем продолжать работать в команде», – отметил в разговоре с корреспондентом агентства главный врач БСМП Челнов Роман Джумабаев.

Сумма помощи складывалась из пожертвований. Одни сотрудники системы здравоохранения согласились удержать свою однодневную зарплату, а кто-то перечислил в фонд определенную сумму.

«БСМП не могла остаться в стороне, ведь наши медики находятся в зоне проведения специальной военной операции. Это медсестра неврологического отделения и врач-кардиолог», – рассказал Джумабаев.