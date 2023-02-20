Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Врачи и медсестры Сармановской ЦРБ получат ключи от новых квартир
В Сарманово прошло торжественное заселение многоквартирного жилого дома, построенного Государственным жилищным фондом (ГЖФ) при президенте Республике Татарстан по программе аренды для медицинских работников ГАУЗ «Сармановская ЦРБ».
Новый дом сдан в чистовой отделке. В квартирах установленный газовые котлы, плиты, а также вся необходимая сантехника. Квартиры в доме получат 14 семей медработников ЦРБ – 12 врачей и двое медсестер. Одни из счастливчиков – многодетная семья врача-дерматовенеролога Тахмураса Талибовича.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»