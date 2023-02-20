Врачи и медсестры Сармановской ЦРБ получат ключи от новых квартир

В Сарманово прошло торжественное заселение многоквартирного жилого дома, построенного Государственным жилищным фондом (ГЖФ) при президенте Республике Татарстан по программе аренды для медицинских работников ГАУЗ «Сармановская ЦРБ».

Новый дом сдан в чистовой отделке. В квартирах установленный газовые котлы, плиты, а также вся необходимая сантехника. Квартиры в доме получат 14 семей медработников ЦРБ – 12 врачей и двое медсестер. Одни из счастливчиков – многодетная семья врача-дерматовенеролога Тахмураса Талибовича.