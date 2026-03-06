Врачи ГКБ №7 Казани впервые в России вернули зрение мужчине после отравления метанолом

Фото: пресс-служба Городской клинической больницы №7 им. М.Н.Садыкова

Медики Городской клинической больницы №7 им. М.Н. Садыкова Казани впервые в России вернули зрение ослепшему мужчине после отравления метанолом. Об этом сообщила пресс-служба клиники.

Мужчина отдыхал в Индонезии и перед самой отправкой домой выпил местного вина. На следующий день он почувствовал себя плохо, испытал рвоту, слабость, дрожь в теле, головокружение и боли в животе.

В Казани он начал слепнуть на правый глаз и обратился к врачам. Сначала мужчина попал к медикам Республиканской клинической инфекционной больницы, они исключили ботулизм и другие инфекции, которыми мужчина мог заразиться за рубежом.

На третьи сутки после случившегося он поступил в отделение острых отравлений ГКБ №7. Врачи заподозрили отравление метанолом, хотя клинические проявления были не характерные – обычно от метанола слепнут сразу на оба глаза. Мужчине провели химико-токсикологическое исследование и действительно обнаружили в крови метанол. Начали терапию, но отравление прогрессировало, начало пропадать зрение левого глаза, а правый не видел почти полностью.

Медицинская практика утверждает, что, если при отравлении метанолом пропадает зрение, оно не возвращается никогда, но медики не оставили своих попыток. Токсикологи продолжали антидотную, дезинтоксикационную и гормональную терапию, мужчина проходил гемодиализ, чтобы очистить кровь. За состоянием пациента следили неврологи неотложного отделения и офтальмологи клиники. На помощь пришли специалисты из Республиканской клинической офтальмологической больницы, они сделали уколы в орбиту каждого глаза. На десятый день лечения зрение вернулось почти полностью.

«Сейчас пациент самостоятельно ходит, все видит, инвалидности удалось избежать. Надо отдать должное пациенту, у него был отличный настрой, он верил, что мы достигнем результата, который не описан ни в одном источнике», – отметила заведующая отделением острых отравлений клиники Алия Насибуллина.