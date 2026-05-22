Врачи ДРКБ Татарстана спасли ребенка с редчайшим поражением селезенки

Врачи Детской республиканской клинической больницы в Татарстане провели сложную операцию 11-летней девочке с редчайшим заболеванием – висцеральным лейшманиозом, осложненным гиперспленизмом. Об этом рассказал министр здравоохранения РТ Альмир Абашев в своем канале в МАХ.

Ребенок поступил в клинику в крайне тяжелом состоянии. Селезенка выросла до огромных размеров, заняв большую часть живота, сдавливая органы, мешая есть и дышать. Сначала врачи заподозрили системное заболевание крови, но после полного обследования выяснили истинную причину – паразитарное заболевание. В любой момент мог произойти разрыв селезенки с массивным внутренним кровотечением.

Врачи провели несколько переливаний крови, пытались стабилизировать свертываемость крови и в итоге удалили орган весом более трех килограммов. В международной практике описаны лишь единичные подобные случаи.

Операция прошла успешно, на сегодня состояние ребенка стабильное, угроза жизни миновала.