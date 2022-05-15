Врачи ДРКБ Татарстана пришили ребенку палец, который он отрезал циркулярной пилой

Несчастный случай произошёл в одном из районов республики. Ребенок играл во дворе и забежал в гараж, где нашел циркулярную пилу. Изучая ее, ребенок отрезал себе палец руки. Как стало известно «Татар-информу», ребенку четыре года.

Его родители срочно обратились в местную больницу, откуда пострадавшего сразу доставили в ДРКБ. Здесь благодаря работе хирургов ДРКБ и микрохирургов РКБ палец удалось реплантировать обратно. Об этом сообщили в пресс-службе больницы.