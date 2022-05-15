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Ру Тат
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Происшествия
15 мая 2022  10:34
Павел Климчак

Врачи ДРКБ Татарстана пришили ребенку палец, который он отрезал циркулярной пилой

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Несчастный случай произошёл в одном из районов республики. Ребенок играл во дворе и забежал в гараж, где нашел циркулярную пилу. Изучая ее, ребенок отрезал себе палец руки. Как стало известно «Татар-информу», ребенку четыре года.

Его родители срочно обратились в местную больницу, откуда пострадавшего сразу доставили в ДРКБ. Здесь благодаря работе хирургов ДРКБ и микрохирургов РКБ палец удалось реплантировать обратно. Об этом сообщили в пресс-службе больницы.

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