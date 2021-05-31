Врачи ДРКБ спасли жизнь 9-месячному ребенку с тяжелым поражением легких

История девятимесячного Раниля появилась на официальной странице Детской республиканской клинической больницы в Instagram.

Малыш – долгожданный ребенок в семье. Мальчик слегка отставал в развитии из-за перинатальной патологии, однако радости родителей от появления сына на свет это не омрачало.

Беда пришла, когда малыш заболел гриппом. Болезнь осложнялась тяжелой пневмонией с напряженным пневмотораксом, то есть в плевральной полости находился воздух.

Учитывая все риски – угрозу для жизни и высокий риск хирургического вмешательства с возможными фатальными осложнениями – врачи принимают решение о проведении процедуры ЭКМО для «практически полного выключения легких из процесса дыхания с возможностью их последующего восстановления». Стоит отметить, что такой метод лечения совсем еще маленького ребенка был применен впервые не только в Татарстане, но и в России.

ЭКМО позволило немного стабилизировать ситуацию. Но на место одной проблемы тут же пришла другая – гемолиз, то есть эритроциты крови стали разрушаться и выделять плазму белка гемоглобина. Чтобы защитить почки Раниля, врачи использовали высокотехнологичные и самые передовые методы.

Сложность состояла еще и в постоянном кровотечении из мест, где были установлены канюли (катетеры). Чтобы восполнить кровопотерю, ребенку в общей сложности перелили более 10 литров эритроцитарной массы, тромбомассы и свежемороженой плазмы.

Врачи ДРКБ боролись за жизнь малыша и были на постоянном контакте с родителями мальчика, радуясь даже минимальной положительной динамике. Сейчас Ранилю предстоит долгая реабилитация, но врачи уверены, что семья сможет преодолеть все трудности.

