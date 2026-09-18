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Общество 18 сентября 2026 14:43

Врачи ДРКБ спасли семидневного малыша с редкой врожденной патологией кишечника

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Врачи Детской республиканской клинической больницы Татарстана спасли новорожденного с редкой патологией кишечника. Об этом сообщил в своем канале в МАКС министр здравоохранения РТ Альмир Абашев.

На пятые сутки после рождения ребенок перестал нормально есть, началась рвота. Малыша перевели из перинатального центра горбольницы №7 в ДРКБ. У него выявили врожденную аномалию развития – синдром Ледда. Она возникает из-за сдавления двенадцатиперстной кишки эмбриональными спайками и заворота средней кишки.

Заведующая хирургическим отделением для детей раннего возраста Мария Зыкова и ассистент хирурга Буй Вьет Анх экстренно прооперировали малыша. Послеоперационный период прошел без осложнений, ребенок готовится к выписке.

#ДРКБ #Здоровье #медицина
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