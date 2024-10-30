Врачи ДРКБ спасли новорожденного, вырезав опухоль и спинномозговую грыжу

В Детской республиканской клинической больнице Татарстана спасли малыша с редким сочетанием патологий — опухолью и спинномозговой грыжей. Об этом рассказали в пресс-службе клиники.

Фото: Пресс-служба ДРКБ

В хирургическом отделении ДРКБ была проведена операция младенцу с очень редким и сложным заболеванием: тератомой крестцово-копчиковой области, представляющей собой эмбрионально-клеточную опухоль. Кроме того, у ребенка диагностировали спинномозговую грыжу, известную как миеломенингоцеле.

Ребенок был переведен в детскую больницу из отделения реанимации для новорожденных Перинатального центра РКБ уже в первые дни своей жизни. Тератома была обнаружена еще до появления младенца на свет при помощи ультразвукового исследования, когда он находился в утробе матери. После рождения также были выявлены нарушения дыхания и неврологические отклонения. Специалисты ДРКБ провели обследование и подтвердили сочетание патологий: тератомы и миеломенингоцеле.

У новорожденного опасно выпячивали ткани спинного мозга через дефект в позвоночнике. Из-за этого мог перестать работать таз или могли происходить параличи нижних конечностей. В пресс-службе больницы подчеркнули, что в научной литературе опубликованы единичные случаи сочетания таких пороков развития.

«На 19-й день жизни, после стабилизации состояния младенца, была проведена операция. Совместная бригада хирургов и нейрохирургов – заведующая хирургическим отделением для детей раннего возраста ДРКБ Мария Зыкова и врач-нейрохирург клиники Эдуард Бариев – успешно удалили объемное образование и провели пластику дефектов кожи», – отметили в больнице.

После операции малыш чувствует себя хорошо, его состояние полностью стабилизировалось, рана зажила, удалось избежать накопления излишней жидкости. Движения в нижних конечностях и функции тазовых органов сохранены. Ребенка выписали домой, он будет находиться под наблюдением мультидисциплинарной команды врачей.