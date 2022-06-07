Врачи ДРКБ проверили здоровье 160 детей Пестречинского района РТ

Специалисты Центра здоровья Детской республиканской клинической больницы посетили Пестречинскую ЦРБ. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе ДРКБ.

Врачи республиканской клиники осмотрели более 160 детей со всего района.

Фото: пресс-служба ДРКБ

В состав медицинской бригады из Казани вошли кардиолог, офтальмолог, невролог и педиатр. В ДРКБ добавили, что каждый специалист проконсультировал в среднем 35-40 ребят.

Детей, у которых специалисты выявили какие-либо проблемы со здоровьем и нарушения в развитии, пригласили на допобследование и лечение в дневной стационар Детской республиканской клинической больницы.

Фото: пресс-служба ДРКБ

«Центр здоровья ДРКБ ежегодно выезжает по районам Татарстана с медицинским осмотром. В год осуществляется более 100 таких выездов по городам и районам республики», – рассказали в клинике.

Цель таких поездок – выявить ранние нарушения в развитии детей и подростков, и при необходимости направить ребят из районов в республиканскую больницу для дальнейшего обследования.