Врачи ДРКБ прооперировали малыша из РТ, в кишечнике которого застряли куски нектарина
В ДРКБ обратились родители с ребенком. Они рассказали, что у малыша сильно болит живот. Неприятности начались после того, как ребенок съел нектарины.
Маленькому пациенту сделали рентген, который показал множественные уровни жидкости в кишечнике. Это признак кишечной непроходимости.
Во время операции хирурги определили петли кишечника, которые были заполнены жидкостью, а на границе расширенной части кишечника обнаружили образование круглой формы. Именно оно перекрывало просвет и вызывало непроходимость.
Врачи ДРКБ сделали небольшой надрез, через который достали участок кишечника наружу. Выяснилось, что образование состоит из крупных кусков нектарина, которые ребенок не смог тщательно прожевать и проглотил.
После этого хирурги размягчили кусочки нектарина и передвинули их в толстую кишку.