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Ру Тат
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Здоровье
13 июня 2022  15:01
Полина Шевчук

Врачи ДРКБ прооперировали малыша из РТ, в кишечнике которого застряли куски нектарина

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В ДРКБ обратились родители с ребенком. Они рассказали, что у малыша сильно болит живот. Неприятности начались после того, как ребенок съел нектарины.

Маленькому пациенту сделали рентген, который показал множественные уровни жидкости в кишечнике. Это признак кишечной непроходимости.

Во время операции хирурги определили петли кишечника, которые были заполнены жидкостью, а на границе расширенной части кишечника обнаружили образование круглой формы. Именно оно перекрывало просвет и вызывало непроходимость.

Врачи ДРКБ сделали небольшой надрез, через который достали участок кишечника наружу. Выяснилось, что образование состоит из крупных кусков нектарина, которые ребенок не смог тщательно прожевать и проглотил.

После этого хирурги размягчили кусочки нектарина и передвинули их в толстую кишку.
 

#заболевания кишечника #дркб
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